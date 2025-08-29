東京都が実施した傘の安全性に関するアンケート調査で、回答者の約４割が傘による危害や「ヒヤリ・ハット」を経験していたことがわかった。

横向きに持った傘の先端が人に当たると特に危険性が高く、都が注意を呼びかけている。

調査は昨年１１月、インターネットで都内在住の２０歳以上の男女２０００人に実施した。

傘による危害やヒヤリ・ハットの経験については、３５・０％が他人の傘で受けた経験があったと答えたほか、自分の傘が他人に同様の経験をさせたとの回答も６・６％あった。

他人の傘で危害やヒヤリ・ハットを経験した場所（複数回答）は、駅の階段・エスカレーターが７１・１％と最多。被害部位は脚が４０・９％、手・腕が３０・１％、腹が２２・６％と続いた。

具体的な事例として「階段昇降時に、先端がみぞおちに刺さった」「エスカレーターで先端が顔の前にきた」といった記述があり、横向きに持った際のリスクが判明した。調査を踏まえた都の実験では、傘を横向きに持ち、腕を振るスピードで先端がぶつかった際の衝撃力は、ピアノ１台分相当の最大２４０キロ・グラム重に達した。人に当たれば失明や骨折につながる恐れがある。都は「傘の横持ちは極めて危険。必ず先端が下を向くように持ってほしい」としている。