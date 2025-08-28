グラフペーパー × ループウィラー　新色グレージュを採用したスウェットとパーカを発売

「グラフペーパー（Graphpaper）」が、「ループウィラー（LOOPWHEELER）」とのコラボレーションアイテム新作を9月6日に発売する。グラフペーパー TOKYO、AOYAMA、KYOTO、NAGOYA、SENDAI、オンラインストアで取り扱う。

同コラボは、2016年から継続しているグラフペーパーとループウィラーによる定番プロジェクト。今回は、グラフペーパー2025年秋冬シーズンのキーカラー「グレージュ」を取り入れた新作「Raglan Sweat」（2万6000円）と「Sweat Parka」（2万8000円）が登場する。

両モデルには、ループウィラーの吊り編み式織機で編まれたコットンスウェット生地を使用。厚みのある編地と柔らかな質感が特徴で、グラフペーパーならではのボックスシルエットを採用している。新色のグレージュに加えて、チャコールグレーとブラックの定番色も継続展開される。

そのほか、既存の「Classic Crew Neck Sweat」(2万9000円）も用意。ヘザーグレーカラーのみをラインナップする。

◾️公式サイト