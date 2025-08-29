¥É¥é¥Õ¥È¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥¹¥«¥¦¥È³ô¤ò¾å¤²¤¿ÃíÌÜÁª¼ê
¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡ª¡¡ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê2Ç¯À¸¤Î°ïºà¡ª
º£Ç¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¤µ¤¢¼¡¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤À¡ª¡¡º£Âç²ñ¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤¿ÃíÌÜÁª¼ê¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á
¢£¥¹¥«¥¦¥ÈÃíÌÜ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï!?
Ï¢Æü¡¢¹ó½ë¤ÎÂ³¤¤¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¿Ø¼è¤ë¥×¥íµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤â¡¢¿´¤Ê¤·¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥í»ÖË¾¤ÎÍË¾Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬¡Öº£Âç²ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿±¦ÏÓ¤¬ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡¦·²ÇÏ¡Ë¤À¡£Âç²ñ8ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î13Æü¤ÎµþÅÔ¹ñºÝÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¹Ã»Ò±àÎòÂåºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò·×Â¬¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂçÞ¼ Î´¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÃæ¤ÇºÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°ÌÆþ»¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎÏ´¶¤Ê¤¯¾ï»þ150¥¥íÂæ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡¿·²ÇÏ¡Ë¡¡¹Ã»Ò±àÎòÂåºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò·×Â¬¡£¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°ÌÆþ»¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë
¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³À¤ÎÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÞ¼»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÊÑ²½µå¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥Ã¥Æ¤Î±Ý ¹¯¹°¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤âÀÐ³À¤ÎÊÑ²½µå¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Íî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÊÑ²½µå¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐ³À¤Ï°ÊÁ°¤«¤éµåÂ®¤¬½Ð¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµå¼Á¡×¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂ®¤¯¤Æ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²Æ¤ÎÀÐ³À¤Ï¥·¥å¡¼¥È¼Á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢µÕÊý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢º¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¶î»È¤·¡¢Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ¤Þ¤Ç¤ÎÀÐ³À¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¸þ¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÞ¼»á¤Ï¡Ö¤à¤·¤íÀèÈ¯¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢±Ý»á¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²Æ¤ÎÀÐ³À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½éÀï¡¢3¡Ý6¤ÈÇÔ¿§Ç»¸ü¤Î7²óÎ¢¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤Î¤ß¡£·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¤â¡¢2»î¹ç¤Ç·×5¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·òÂç¹âºê¤ÎÀÄ胗ÇîÊ¸´ÆÆÄ¤Ï°å»Õ¤«¤é¡ÖÀÐ³À¤Ï½ÐÎÏ¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ³À¤Îµ¯ÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç²ñÁ°¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë½éÀï¤Ç¹Ã»Ò±à¤òµî¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀÐ³À¤¬¥×¥í¤ÇÂçÀ®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸åÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÄ胗´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤Ï¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£º¸±¦Åê¼ê¤Î°ïºà¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
º£Âç²ñ¤Ïº¸Åê¼ê¤Î¹¥ÁÇºà¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾Æ£ Ï¡¡ÊÌ¤ÍèÉÙ»³¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¤ÍèÉÙ»³¤ÏÁ´¹»À¸ÅÌ25¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÌîµåÉô°÷¤¬23¿Í¤È¤¤¤¦ÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¾Æ£¤Ï¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å84kg¤Î¶Ú¹üÎ´¡¹¤Êº¸Åê¼ê¡£ºÇÂ®145¥¥í¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊµåÂ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥µå¼Á¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î²÷Â®µå¤Î¥¥ì¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Î¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡ËÀï¤Ï6²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ë11°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢8¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ»³Âç²ñ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹¾Æ£¤Î¹âÉ¾²Á¤ÏÉÔÊÑ¡£DeNA¤Î²Ï¸¶Î´°ì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤Ïº¸Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹¾Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸ýÄ´¤â¼«Á³¤ÈÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î³°³Ñ¤Îµå¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÍè¤Ï³°¤Ë¥Ó¥·¥Ó¥·¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¡×
¹¾Æ£ Ï¡¡ÊÌ¤ÍèÉÙ»³¡Ë¡¡½éÀï¤Î¹âÀî³Ø±àÀï¤Ç6²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ë11°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢8¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¾ÍèÀ¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾²Á
±Ý»á¤â¹¾Æ£¤òÇã¤¦¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡Ö4·î¤Ë¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾ÍèÀ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
°ìÊý¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿º¸ÏÓ¤â¤¤¤ë¡£µÈÀîÍÛÂç¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡¦µÜ¾ë¡Ë¤Ï½éÀï¤ÎÄ»¼è¾ëËÌÀï¤Ç12Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5°ÂÂÇ´°Éõ¡£¿ÈÄ¹175cm¤È¾åÇØ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ®147¥¥í¤Î²÷Â®µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
Éã¡¦ÀµÇî¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¡¢Êì¡¦Çî»Ò¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¡¦ÄÅ±À¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥ê¥Ù¥í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
µÈÀîÍÛÂç¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡¿µÜ¾ë¡Ë¡¡½éÀï¤ÎÄ»¼è¾ëËÌÀï¤Ç12Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5°ÂÂÇ´°Éõ¡£¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤
Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¸ÏÓ¤â¤¤¤ë¡£º´Æ£Î¶·î¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤Ïºò½Õ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ïº¸ÉªÄË¤òÈ¯¾É¡£¹â¹»µå»ù¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Éüµ¢¤¬ÀäË¾»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó3Ê¬¤Î1¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éU¡Ý15ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤¿¡£
±¦Åê¼ê¤ÏÀÐ³À°Ê³°¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÁáÀ¥ ºó¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦¼¯»ùÅç¡Ë¤À¡£¿ÈÄ¹185cm¡¢ÂÎ½Å78kg¤ÎºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤è¤¯±Ç¤¨¤¿¡£
º£²Æ¤Î¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Áö¤é¤º¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¡¢ËÜ¿Í¤â¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¤ÎÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡ËÀï¤Ç¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£0¡Ý1¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐ»³°¦µ±¡ÊÃæ±Û¡¦¿·³ã¡Ë¤Ïºò½©»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ¿®±Û¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹¥ÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀè¤«¤éÆÍÇ¡¡ÖÅê¤²Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ì¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï6·î²¼½Ü¡£º£²Æ¤Î¿·³ãÂç²ñ¤Ïà¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖá¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë148¥¥í¤ò·×Â¬¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï2²ó2¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤½ç°Ì¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¿Ê¤à°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£¹â¹»À¸Ìî¼ê¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤Ï!?
¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Çº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò½ä¤ëÉ¾²Á¤À¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¤â¡¢º£²Æ¤Ï4ÈÖ¡¦º¸Íã¤ÈÌî¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÄÌ¾ï¡¢Á´½Ð¾ì¹»¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ä¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Î»ë»¡¤ò½ª¤¨¤ëµåÃÄ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤À¤¬¡¢²£ÉÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2²óÀï¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ëµåÃÄ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤â±üÂ¼¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9²ó2»à¤«¤é¤ÎÂÇ¼Ô1¿Í¤Î¤ß¡£¤½¤Î¸å¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò´ð½à¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¾¡ÉéÅÙ¶»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×
±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¡¿¿ÀÆàÀî¡Ë¡¡º£²Æ¤Ï4ÈÖ¡¦º¸Íã¤ÈÌî¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤É¤Á¤é¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÆñÂê¤À¡£
Ìî¼ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¾®Î³¤Ê°õ¾Ý¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Êá¼ê¤Ç¤Ï¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¡ÊË¶¶Ãæ±û¡¦°¦ÃÎ¡Ë¤¬¹¶¼é¤ËÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¤áºÙ¤«¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤¿¡£
º£²¬ÂóÌ´¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤Ï¡Ö°éÀ®¡Ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡Ë¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´õË¾¿ÊÏ©¤ò¥×¥í°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ëÍ··â¼ê¡£º£²Æ¤Ç¼«¿È4²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÀï¤ÎÁÏÀ®´ÛÀï¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÂÇÀÊ¤Çº¸Íã¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Á¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
À¶¿å»íÂÀ¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤Ï¹â¹»ÄÌ»»25ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò·È¤¨¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ËÂÇ·âÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÅÄ°ÃÅß¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤À¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2²óÀï¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ½ç¤Ï8ÈÖ¡£¿ÈÄ¹183cm¡¢ÂÎ½Å87kg¤ÎÂç·¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
½éÀï¤ÎÄ»¼è¾ëËÌÀï¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤¢¤ë¼ã¼ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÎÏ¤ß¤¹¤®¡£¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬²£ÉÍ¡¦±üÂ¼ÌÜÅö¤Æ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¡¢Æ±Æü¤Î2²óÀï¡¦³«À±¡ÊÅçº¬¡ËÀï¤Ç¡¢¹âÅÄ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»31¹æ¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±üÂ¼¤È¹âÅÄ¤Ï¼¢²ì¡¦Ìî½§¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£µìÍ§¤Îà½õ¤±½®á¤Ë¾è¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÅÄ°ÃÅß¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡¿µÜ¾ë¡Ë¡¡¡ÖÎÏ¤ß¤¹¤®¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤¿¤¬¡¢2²óÀï¤Ç¤Ïº¸ÍãÀÊ¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Çà¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óá¤ò¶´¤à°ïºà¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½³Ê¤Î³°Ìî¼ê¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À®½Ï¤·¤¿¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤âÊ£¿ô¤¤¤¿¡£
ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡Åê¼ê¤ÇÀË¤·¤¯¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿º¸ÏÓ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤âÂç³Ø¤Ø¿Ê³ØÍ½Äê¡£¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ï¸¶»á¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥¥ì¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î´é¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£È´¤±µå¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç³Ø¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿4Ç¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿Èôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÅÄÀ¾ ¾Î¡Ê¾®¾¾ÂçÃ«¡¦ÀÐÀî¡Ë¤âÂç³Ø¿Ê³ØÍ½Äê¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍ··â¼ê¤ÎÀÖ¾ý¹¬µ±¡ÊÅ·Íý¡¦ÆàÎÉ¡Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ø¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥×¥í¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÈë¤á¤ë¡£
¢£ÍèÇ¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡2Ç¯À¸¤Î³èÌö¸÷¤ë¡ª
ºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¤Ï2Ç¯À¸¤Î°ïºà¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£±Ý»á¤Ï¡Ö2Ç¯À¸¤Î°ïºà¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¡¢ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë¡¢¹âÉô Î¦¡ÊÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦ÀÅ²¬¡Ë¤Î¡Ö2Ç¯À¸BIG4¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¥ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖOB¤Î¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸µ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë°ïºà¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂÀï¸þ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¡£2²óÀï¤Î°½±©¡Ê¼¢²ì¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë152¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¸ÖÅÄ¤Ï¿ÈÄ¹194cm¡¢ÂÎ½Å100kg¤È¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤«¤é¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê»³Íü³Ø±¡¡¦µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Îµð¶í¤Î»ý¤Á¼ç¡£º£²Æ¤Ï½éÀï¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡ËÀï¤Ç6²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤ÆóÅáÎ®»Ö¸þ¡£¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¼é¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Í¡×¤È¸ý¤òÂù¤·¤¿¡£
º¸ÏÓ¤ÎËöµÈ¤Ï¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸Åê¼ê¤À¤Ã¤¿²Ï¸¶»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ó¥·¥Ó¥·¤È·è¤á¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£²¼È¾¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Æ±¤¸¤¯º¸ÏÓ¤Î¹âÉô¤Ï¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢1¾¡¤òµó¤²¤ÆÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤Ë¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï´Ñ½°¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¿Ê³Ø»Ö¸þ¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¥×¥í¤ÈÂç³Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥È¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÆÃÏ¹â¹°¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡»þ»öÄÌ¿®¼Ò