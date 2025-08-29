日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の4万2900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45234.70円 ボリンジャーバンド3σ
44173.53円 ボリンジャーバンド2σ
43112.37円 ボリンジャーバンド1σ
43020.00円 一目均衡表・転換線
42900.00円 29日夜間取引終値
42828.79円 28日日経平均株価現物終値
42680.00円 5日移動平均
42051.20円 25日移動平均
41830.00円 一目均衡表・基準線
40990.03円 ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39928.87円 ボリンジャーバンド2σ
39854.53円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38867.70円 ボリンジャーバンド3σ
38600.50円 200日移動平均
株探ニュース
