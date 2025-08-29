TOPIX先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3084ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3253.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
3179.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3104.53ポイント ボリンジャーバンド1σ
3096.75ポイント 一目均衡表・転換線
3089.78ポイント 28日TOPIX現物終値
3084.20ポイント 5日移動平均
3084.00ポイント 29日夜間取引終値
3029.94ポイント 25日移動平均
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
2955.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2880.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
2877.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2874.91ポイント 75日移動平均
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2806.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
2764.93ポイント 200日移動平均
株探ニュース
