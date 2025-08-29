　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3084ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3253.72ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3179.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3104.53ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3096.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3089.78ポイント　　28日TOPIX現物終値
3084.20ポイント　　5日移動平均
3084.00ポイント　　29日夜間取引終値
3029.94ポイント　　25日移動平均
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
2955.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2880.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2877.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2874.91ポイント　　75日移動平均
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2806.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2764.93ポイント　　200日移動平均


