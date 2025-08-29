グロース先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
813.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
801.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.85ポイント ボリンジャーバンド1σ
788.00ポイント 一目均衡表・転換線
780.60ポイント 5日移動平均
777.00ポイント 29日夜間取引終値
776.32ポイント 25日移動平均
776.06ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値
771.50ポイント 一目均衡表・基準線
763.79ポイント ボリンジャーバンド-1σ
753.20ポイント 75日移動平均
751.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
738.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
733.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
687.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
