　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
801.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.85ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
788.00ポイント　　一目均衡表・転換線
780.60ポイント　　5日移動平均
777.00ポイント　　29日夜間取引終値
776.32ポイント　　25日移動平均
776.06ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
771.50ポイント　　一目均衡表・基準線
763.79ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
753.20ポイント　　75日移動平均
751.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
738.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
733.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
687.16ポイント　　200日移動平均


