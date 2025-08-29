双子座のあなたは器用さがアップ！【8／29金曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月29日（金）の運勢はこちら！牡羊座
視野が大きく広がっていく日になりそうです。海外への興味や様々な文化に触れることで人生観が変わります。牡牛座
今日は自分がホッとする小さな幸せを見つけましょう。朝のストレッチやお気に入りのお茶で心が満たされます。双子座
器用さがアップして忙しくても効率よく進められます。疲労には注意して適度な休息を取るようにしましょう。
内なる声に耳を傾ける日です。直感や潜在意識からのメッセージに敏感になって自己肯定感を高めてください。獅子座
初対面の人とのコミュニケーションを心から楽しむ日。表現能力に磨きがかかり説得力のある言葉を話せます。乙女座
大局的な視点で注意深く仕事に取り組みましょう。完璧主義に陥らず柔軟に対応することが成功のカギです。天秤座
今日は支出よりも収入について考えたい日です。副収入の可能性を探り、見栄を張った出費は控えましょう。蠍座
疲労を感じたら迷わず休息を取りましょう。根を詰めすぎず適度に手を抜くことも大切。夏バテに注意して。射手座
内なる精神と対話する静かな日になりそうです。瞑想や深呼吸で自分の心と向き合い深い気づきを得ましょう。山羊座
自分にどんどん投資したい日です。大胆にお金を使うほど良いリターンが期待できそうです。思い切ってみて。水瓶座
新しい形の資金のあり方について考える日です。デジタル資産の管理など従来とは異なる方法を検討してみて。魚座
相手に共感し寄り添う気持ちが大切です。パートナーの悩みを聞いてあげるだけでも良い効果があるでしょう。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな