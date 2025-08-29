西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月29日（金）の運勢はこちら！

牡羊座

視野が大きく広がっていく日になりそうです。海外への興味や様々な文化に触れることで人生観が変わります。

牡牛座

今日は自分がホッとする小さな幸せを見つけましょう。朝のストレッチやお気に入りのお茶で心が満たされます。

双子座

器用さがアップして忙しくても効率よく進められます。疲労には注意して適度な休息を取るようにしましょう。

蟹座

内なる声に耳を傾ける日です。直感や潜在意識からのメッセージに敏感になって自己肯定感を高めてください。

獅子座

初対面の人とのコミュニケーションを心から楽しむ日。表現能力に磨きがかかり説得力のある言葉を話せます。

乙女座

大局的な視点で注意深く仕事に取り組みましょう。完璧主義に陥らず柔軟に対応することが成功のカギです。

天秤座

今日は支出よりも収入について考えたい日です。副収入の可能性を探り、見栄を張った出費は控えましょう。

蠍座

疲労を感じたら迷わず休息を取りましょう。根を詰めすぎず適度に手を抜くことも大切。夏バテに注意して。

射手座

内なる精神と対話する静かな日になりそうです。瞑想や深呼吸で自分の心と向き合い深い気づきを得ましょう。

山羊座

自分にどんどん投資したい日です。大胆にお金を使うほど良いリターンが期待できそうです。思い切ってみて。

水瓶座

新しい形の資金のあり方について考える日です。デジタル資産の管理など従来とは異なる方法を検討してみて。

魚座

相手に共感し寄り添う気持ちが大切です。パートナーの悩みを聞いてあげるだけでも良い効果があるでしょう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな