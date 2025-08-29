わがままボディのセクシーグラドルが「取り返しに来ました！」と“整形総額1000万円超え”美女に宣戦布告！三角関係の火花を散らした。

【映像】わがままボディグラドルのセクシーなビキニ姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最後のシャッフルで想いを寄せるだいすけ（24歳／大学生・モデル）に会うため、Island Blueへと戻って来たみれい（24歳／グラビアアイドル）。船の上から「だいくんを取り返しに来ました！」と叫ぶ姿に、三角関係のライバルに当たるもも（24歳／小悪魔agehaモデル）は口を開き驚愕した。

そして、島に着くなり「ブルーのブレスレットをだい君に貰いたいです」と手を差し出すみれい。少し気まずそうな表情を浮かべるだいすけに「最後にお話したいのでいいですか？」と声をかけ、ももの目の前でだいすけを2ショットに誘い出した。