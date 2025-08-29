義母の『嫁への小言』に、夫が動いた！「麦茶、切れる前に用意しときなさいよ」→ 義父母が改心したワケ

義実家への帰省って、なにかと気を遣いますよね。今回は筆者の友人A子さんから聞いた、「嫁は気を利かせて当然」そんな空気が漂う義実家に帰省したときのエピソードをご紹介します。

結婚して初めて迎える夏の帰省で……

帰省中でもいつも通り朝のゴミ出しに行く息子の姿を見て、義父母は驚きなにかを感じたのでしょう。夫婦で家事を分担し、当たり前に過ごしてきた日々が、義実家の空気を少しずつ変えていたように思えました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2022年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

ltnライター：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。