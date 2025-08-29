サンズ野田義治・元会長の告白「芸能に大切なことはすべていしだあゆみさんに教わった」

あの大スターのそばに長くいたからこそ、今日の自分がある。今年3月に亡くなったいしだあゆみさんの思い出と教えを、いま振り返る―。

いまでも思い出す、あの声

「野田ちゃん、かっこいいでしょ？」

そう笑ってミニクーパーを運転するあゆみさんの姿がいまでも浮かんできます。華奢だったから、ミニクーパーが似合ってね。ただ、僕は身長が18cm以上あるから車内が窮屈でさ。「なんで俺がこんな小さい車を運転しなきゃいけないんですか」なんて愚痴りながら、あゆみさんを現場まで連れて行ったなぁ。

いまでも思い出すのは「しっかりしなさい！」という叱咤の声。ほんと、よく怒鳴られましたよ（笑）。

でもあの日々があったから、僕は芸能界で生き抜くことができた。彼女と過ごした7年間がなければ、今の自分はいません。

今年3月、76歳で亡くなったいしだあゆみさん。『ブルー・ライト・ヨコハマ』『あなたならどうする』など、日本の歌謡曲史に残る名曲を歌う歌手であると同時に、『男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋』（'82年公開）で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど女優としても活躍した。

その素顔を間近で見続けた男がいる。サンズエンタテインメントの野田義治元会長（79歳、現プロデューサー）だ。イエローキャブの社長として、雛形あきこや小池栄子、MEGUMIなどのトップタレントを輩出してきたことで有名な氏は「いしだあゆみのマネージャー」だった。「芸能界の厳しさと、タレントの世話をすることの楽しさを教えてもらった」という野田氏が、いしださんとの思い出を語り尽くす―。

僕があゆみさんのマネージャーになったのは、1973年のこと。累計150万枚のミリオンセラーを記録した『ブルー・ライト・ヨコハマ』の発売が'68年だから、すでに彼女は芸能界の大スターでした。

僕は俳優になるという夢を諦めて、新宿・歌舞伎町のディスコなんかで働いていた。あるとき知人から「いしだあゆみのマネージャーをやってみないか」と頼まれ、軽い気持ちで返事をしたのがはじまりでしたね。

衣装も女の子の顔のうちなの

出会ったときのことはいまでも鮮明に覚えています。

「今日からマネージャーを担当する野田です」

そうあいさつすると、あゆみさんは一瞥するだけで、どこかへ行ってしまったんですよ。周りの人からは、「おいお前、大変な役回りをすることになったな」と言われてたんだけど、その意味がすぐにわかった。彼女は、芸能界でも指折りの「難しい人」だったんです。話を聞くと、「マネージャーはみんな1年以内にやめる」という。それを知って、「面白ぇじゃねぇか」って思いましたよ。俺がそのジンクスを覆してやろうってね。

血気盛んに意気込んだはいいものの、簡単にはいかなかった。そもそも、仕事以外の話は一切口を利いてくれないんだもの。そのうえ、仕事に厳しい人でね。例えば、『夜のヒットスタジオ』の収録があるときには、番組の細かいところまで事前に把握しておくことが求められた。

「今回の出演者は、男が何人で、女が何人なの？ 女性のタレントは誰なの？」

それを知ってどうするんですか？と尋ねると、ひどく怒られたね（苦笑）。

「あのねぇ、女の子は衣装を着るの。衣装も女の子の顔のうちなの。女が何人もいたら衣装が被るでしょう。誰が出るかを知っておけば、そうならないように計算できるの。アンタ、私の衣装が被っていたらどう責任取るつもりよ」

素人みたいな自分からすれば、「そんなこと、言われないとわかりっこないよ……だったら事前に教えてくれよ」って何度も思ったよ。彼女が何を考えているのかわからなくて円形脱毛症になったよね。

ただ、あゆみさんは自分にも厳しい人でした。当時は、今のようにヘアメイクやスタイリストはいない。そのため、自分たちで一式を持ち歩くんだけど、あゆみさんは重たい荷物を自分で運んで、衣装も手配していた。

「いしだあゆみ」と言えば、イヴ・サンローランを想起する人も少なくないと思うけど、わざわざイヴ・サンローランをオートクチュールでオーダーして、この世に一着しかない服を着ていたくらいでね。衣装一つにもこだわるプロフェッショナルな姿を見続けていると、次第に「何も言わない」ことは「お前もプロなら自分で考えろ」ということだと気が付いて、自分の頭で考えるようになりましたよね。

「週刊現代」2025年09月01日号

