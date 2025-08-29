定年後に幸せな生活を送るために、本当に大切にすべきこと

定年は人生の終わりを幸せに迎えられるかどうかの大切な分岐点。第二の人生を自分らしく生きるためのヒントは、身近なところに落ちている。

定年後でも「天職」に出会える

田中さんと木村さんの二人に共通するのは、定年後に自分なりの「人生のやりがい」を見出せたことだ。ただ、二人は老後の経済的基盤が安定していたからこそ、仕事以外のやりがいを見つけ、それに注力できたともいえる。

定年後の現実を取材し続けた、『等身大の定年後』の著者で近畿大学教授の奥田祥子氏は、充実した定年後を過ごすためには「3K」とどう向き合っていくかがカギだと説明する。

「『おカネ』『孤独の解消』そして『健康』の壁です。中でも特に重要なのがやはりおカネです。身も蓋もないことですが、充実した老後を過ごすには一定のおカネは必要。また、おカネを稼ぐために定年後も仕事をすれば、健康にも必然的に気を使うようになり、新たな人間関係も生まれて孤独も解消できる。経済的事情には個人差があり、仕事を持つかは個人の判断ですが、少しでも働くことは定年後を豊かに過ごす最適解です」

定年後に司法試験

そこで次は、定年後に向けた新たなチャレンジに成功した人々の事例を紹介する。

「公務員から弁護士に転職して最初の仕事は刑事事件でした。なんとか執行猶予をつけることができ、傍聴マニアから『先生よかったよ』と褒められた事は忘れられませんね」

新たな人生で得た感慨をこう振り返るのは、吉村哲夫さん（75歳）だ。大学の法学部を卒業後、地元九州の市役所に就職し、そのまま36年勤め上げた。これからは新たなことにチャレンジしたいと思い、定年後に司法試験を受けた。

「公務員時代に法務部にいたこともプラスに働きました。

もちろん合格は簡単ではなかったですが、あえて完璧な勉強計画は立てず、定年後の緩やかな時間を活用して無理なく勉強を続けた結果、65歳で合格することができました。

弁護士業は一生勉強が必要。年下の先輩たちからいかに学べるか。プライドなんか捨てて、彼らの目線に立つことを心掛けています。収入があることはもちろんありがたいのですが、若い人たちと日々学べることが嬉しくて。それに仕事を通じて人の役にも立てる。相続問題で双方の妥協点をうまく引き出して解決できたときの喜びは格別です」

大学教授へ転職

定年目前で「豊かな人生」を求めて転身した人もいる。

71歳の近藤剛さん（仮名）は大学を卒業後、機械メーカーに入社するも、定年を数年後に控えたタイミングで東北の大学の教授へ転職した。

仕事にやりがいを感じていた近藤さんだが、50歳を過ぎ、社内遊泳術に長けた者ばかり出世していくことに気づいて気持ちが切れた。

自分の能力を生かしてもっと働きたい。

そんなときに偶然見つけたのが東北のある大学の教授枠。自身が精通した分野でもあり、図書館に通って必死に論文を仕上げ、無事採用された。

「会社員時代の年収は800万円程度でしたが、転職して数年で上回るようになりました。その仕事も終えたいまは、キャリアを生かして、地元の中小企業向けの経営コンサルタント会社に顧問として採用されています」

定年後に「天職」を得た吉村さんと近藤さん。とはいえ誰でも弁護士や大学教授になれるわけではない。だが、『ほんとうの定年後』の著者・坂本貴志氏は、自分に合った定年後の仕事探しについて、「難しく考え過ぎる必要はない」と言う。

坂本氏がまず薦めるのは「小さな仕事を探すこと」。「小さな仕事」とは、定年後の余裕ある暮らしのために、年金に加え、月10万円ほど稼ぐ仕事のことだ。

「50代後半から60代前半なら、現役時代のノウハウを生かせる職場を探すことです。もしあなたが60代後半なら、それまでの職種にこだわらず、選択肢を広げて興味のある仕事から探すことを薦めます。いまは各人材紹介サービスもミドルシニアのマッチングに力を入れており、成功事例も増えている。エージェントに登録して、オファーがあるかどうかなどを確認して自身へのニーズを知るところから始めてみるのもいいでしょう」

もう周りを気にしなくていいんだから

やりがい、おカネ、学び、仕事……4人の話には「幸せな定年後」を送るためのヒントが詰まっている。彼らに共通するのは「自分の人生に自信を持てる選択を、自分で下した」ということだ。

前出の奥田氏も「一番大切なのは、定年後には暗い人生が待っているのだろうと思いこまず、『自信と目標、新しいことに柔軟に挑む気持ち』を持ち続けること」だと語る。

「よくあるのが、会社員時代のステータスに固執して、収入が低めの仕事を軽視したり、『自分には合わない』などと判断したりして、新しく何かを始めようとしないこと。経済的にも精神的にも苦しくなり、困難な定年後を迎えることになります。定年を、新しい人生のステージを探すチャンスだととらえられる人が、総じて幸せな定年後を迎えているように感じます」

前出の坂本氏は「誰かと老後を比較しないこと」も重要だと指摘する。

「定年を機に、仕事をしていた時のように、周りの人を意識する必要はなくなります。定年後の仕事も生き方も、結局は自分で選ぶもの。『周りがこうだからこうする・こうあるべきだ』と考えるのではなく、『自分はこうなりたいからこれを選ぶんだ』と自主性を持って選択して新たな人生を切り開いていくことが大切なんです」

「定年後の人生は自分で決められる」―そう考えることが、幸せな定年後を迎えるための第一条件なのだ。

