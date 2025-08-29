「EXILE」のAKIRA（44）が、23日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。2019年に台湾のモデルで俳優の林志玲（リン・チーリン）と結婚したことを振り返った。

MCの浜田雅功に、国際結婚で困ったことを聞かれたAKIRAは「ない」と即答し、「むしろ僕は海外の妻で良かったなと思う」と語った。

その理由については「日本人の言葉って、気を使ったり、遠回しにしゃべることが多い。一言言う前に考えちゃう。それが海外だと全部、ストレートなんで」と説明。浜田に「ケンカの原因にはならない？」と聞かれると、「ケンカはほとんどしないです」と明かした。

夫婦の会話については「ベースは日本語」だといい「彼女は日本に留学していたこともある」と、妻が日本語を話せることが理由だと説明。ただ、「台湾に行ったら、向こうの言葉です」と、AKIRAも当初は話せなかったが、生活の中で単語を覚えたり、猛勉強で習得したという。

「よう、英語を上達させるためには外国人の彼女がおったらええ、というけど」と浜田に聞かれると、AKIRAは「それは間違いないです。思いを伝えるとか。どこかに連れて行くのも、説明するから前日に勉強して」と明かしていた。