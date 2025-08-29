くりぃむしちゅー有田哲平（54）が29日までに更新された、さまぁ〜ずのYouTubeチャンネルに出演。自身が思うさまぁ〜ずの「凄いと思うところについて、コメントした。

有田は、スタッフから「（有田とさまぁ〜ずが）お互い“凄い”と思っているところは？」との質問を受け「細かいところは山ほどあるし、先輩じゃないですか。でも決定的な大きな壁というか、“さまぁ〜ずってすげえな”って思うところはやっぱり“生粋の東京人”ってところですね」と明言した。

三村マサカズが「それ、どういうところなの？」と深く聞くと、有田は「これ、田舎者しか分からないと思います。俺が勝手に“しこり”を持っていると思っていたら、（東京人）はおおらかに“うぃっす”という感じとか、おぎやはぎも、とんねるずさんもそう。“細かいこと良いよ”っていう。“これだけ人がいるし、1個1個のトラブルとか、しこりとか、気になることとか、言ったって始まらなくない？”みたいな（ことを東京人は思っている印象がある）。いつも平等に、後輩だろうが先輩だろうが“おいっす”っていう。これが東京人の凄さ。田舎者は狭いコミュニティーなんで。だからお互いを干渉しまくるんです。だけど東京の人たちはおおらかだから“いいじゃん”というか…」と説明した。

さらに「（さまぁ〜ずは）それでコンビ組んでお笑いやってて。関西とかの事務所見ると“あいつだけは許せねえ”とかあるじゃないですか。東京はおおらかだなぁ、みたいな」などと続けた。

ちなみに有田は熊本出身。