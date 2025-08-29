◎全国の天気

関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。西日本中心に午後は、にわか雨や雷雨にお気をつけください。東北南部も晴れますが、東北北部と北海道は雲が多く、午後は雨の所がありそうです。東北北部は夜遅くから、激しい雷雨になる所があるでしょう。沖縄は雨が降ったりやんだりとなりそうです。

◎予想最高気温

関東から西日本は35℃前後まで上がりそうです。東京も35℃と、再び猛暑日になる見込みです。名古屋と大阪は36℃、福岡は35℃でしょう。北海道と東北北部は、ほぼ平年並みで、札幌26℃、青森27℃の予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

西日本は、この土日も晴れる所が多く、31日（日）は大阪で38℃まで上がるでしょう。沖縄はこの先、すっきりしない天気が続きそうです。また、九州も31日（日）以降は曇りや雨。9月2日（火）頃は西日本の広い範囲で雨となりそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋

北日本は30日（土）と週明けに雨が降るでしょう。関東と東海は、土日は40℃に迫る危険な暑さとなりそうです。猛烈な残暑は週明けにかけて続きますが、関東は9月3日（水）の雨で、暑さが少し落ち着きそうです。