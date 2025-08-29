いまがいちばん幸せ！と言い切れる人に共通しているたった一つのこと

定年は人生の終わりを幸せに迎えられるかどうかの大切な分岐点。第二の人生を自分らしく生きるためのヒントは、身近なところに落ちている。

幸せな「その後の人生」のために

100人いれば100通りの定年後がある。その中で、幸せな「その後の人生」をつかめた人たちにはどんな共通点があるのだろうか。

素材商社の東レインターナショナルで社長まで務めた田中健一さん（85歳）は、「意外にも仕事から離れたあとの人生のほうが働いているときより幸せ」と笑みを浮かべる。

「会社員時代は反骨精神が強く、反発を生んで海外に左遷されることもありましたが、それをバネに社長まで上り詰めました。でも、いざ仕事から退くと、現役時代、自分がいかに出世欲、金銭欲、モテたいといった欲望に支配されていたかを痛感したんです」

猛烈に働いていた時分は、定年後の生活に対して漠然と「おカネ、健康、妻との関係……すべてが悪くなるだろうな」と思っていたという。

「実際に仕事を離れてみると、欲望やストレスから解放され、些細なことに幸せを感じることができるようになったんですよ」

充実した老後のカギ

田中さんが充実した老後を送れるようになったのは、ひとつには「新たな趣味」を見つけたことにある。

「退職後にコーラスを始めたんです。歌は苦手でしたが、近所の人に誘われて地元のコーラス部に参加してみたところ、とても楽しくて。地域に仲間ができたうえ、思わぬ発見もありました。ある日、90歳を超える練習熱心なメンバーが、突然練習に来なくなった。亡くなってしまったんですね。悲しいことですが、私はむしろ亡くなる直前までその方がコーラスを楽しみ、最後まで人生を謳歌されたことに感銘を受けたんです」

月に2回、仲間とともに高齢者施設で歌を披露するボランティア活動を行っているという田中さん。

「その他にも地域の仲間と介護施設で囲碁の相手を務めています。仕事から離れても、誰かに喜んでもらえる。これに勝るやりがいや幸せはありませんよ」

しっかり準備できた人は幸せ

「新たな生きがいを見つける」は充実した定年後を送る最も重要なキーワードだ。エンタメ関連の企業で昨年定年を迎えた木村義男さん（62歳・仮名）は現在、東京・西多摩地区のログハウスで妻子と中学生の里子と悠々自適の暮らしをしている。週に一度は地域の人々に家を開放し、お茶をしたりゲームをしたりと、賑やかな日々だ。

定年直前になって「老後は何をすればいいのか」とあたふたする人が多い中、木村さんは早くから準備を行った。

「現役時代に働きすぎて、定年を迎えたとたんに死ぬ人が周囲に多かったんです。私は50歳での異動を機に、仕事と距離を取りつつ、定年後の生活を具体的にイメージしました。そこで夢見たのが、ロッジ暮らしだったんです」

都心から離れた暮らしを提案したのは、二つ下の妻・佳代子さん（仮名）だった。

「妻は東海地方の田舎出身なので、最後は田舎でゆっくりしたかったようです。そうと決まってからは、定年後に暮らす場所を探すため、毎週末、二人してバイクで東京郊外に出かけました。4年後、土地が決まったとき、定年後の青写真がはっきり見えました」

ログハウスで過ごす老後

在職中からログハウスの講習会に参加し、壁や屋根、扉など主要な構造物を業者にお願いした以外は、自分の手で作っていったという。

「平日は働き週末は新居を組み立てる、の繰り返しでした」

定年前から「どんな生活が待っているんだろう」と希望を膨らませ、理想を実現することができた木村さん。「いまはログハウスで暮らしながら家族と地域の人々と交流することが生きがいになっている」と木村さんは言う。目下専念しているのは、名古屋に暮らす実父の介護だ。

「103歳の父は大正生まれで他人を家に一切あげません。ヘルパーさんに頼れないので、いまは月に10日程度、名古屋の実家とログハウスを往復する日々です。父はすでに母と子供たち以外の知人を皆亡くし、真の孤独となりました。父の遺伝子で私も長生きするでしょう。私は老いて孤独は迎えたくない。里子や地域の人たちも含め、この家族とこの家があれば、幸せに過ごせると確信しています」

「週刊現代」2025年09月01日号より

