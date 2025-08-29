青森出身のタレント・王林が２６日、自身のインスタグラムを更新。青森ねぶた祭と弘前ねぷたまつりに参加した様子を公開した。

「今年の青森の夏はいつもに増して熱かった、って毎年言ってるような気もするケド」と書き出し、ねぶた祭において踊る人を意味する跳人（ハネト）姿を投稿した。続けて「個人的にも青森中央学院大学・青森中央短期大学のアンバサダーとして跳人の衣装で参加させて頂いたり、東京でできたお友達がたくさん遊びに来てくれたり、色んな角度から見られたり」とつづり、俳優で歌手の寺尾聰と俳優の松山ケンイチとのスリーショットを公開した。

そして「雨の中見た弘前のねぷたはじょっぱり魂も感じてより強く心に届きました」「今年も青森に熱い夏が来てくれたことに感謝。青森の人間でよかったって日々思うけど特に感じる１週間です♡じゃわめぎをありがと」と締めた。

この投稿には「ハネトの衣装カワイイ」「綺麗で素敵です」「跳人姿が凜々しいです」「お囃子を聞くとじゃわめぐね」「すごい３ショット」などのコメントが寄せられた。