参政党の躍進と「皇室の危機」は連動している…このままでは「日本から天皇がいなくなる」という「国家的危機」を、なぜ誰も議論しないのか

現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。

島田裕巳（しまだ・ひろみ）／1953年生まれ。宗教学者。東京大学先端科学技術研究センター特任研究員などを歴任。『日本人にとって皇室とは何か』他

「天皇不在」の危機

皆さんは「天皇がいない日本」を少しでも想像したことがあるでしょうか。

日本という国の根幹は、天皇の存在が大前提になっています。天皇がいなくなれば、内閣総理大臣は任命できません。国会も開けないので法律が作れず、もちろん憲法改正もできない。サッカーの「天皇杯」はなくなるし、オリンピックや万博などの国家的なイベントで挨拶をする人もいなくなってしまいます。

率直に言って、いま皇室は存亡の危機に直面しています。しかし、その重大性をきちんと認識している国民はほとんどいません。

そもそも、国の象徴たる天皇がいなくなったとき何が起きるのかについて、考えたこともないという人が大半でしょう。日本人はもう二千年近く「天皇の不在」という事態を経験していませんから、それも仕方がないことかもしれません。

もし今上天皇も85歳で退位するなら

上皇は2019年に退位したとき85歳でした。今上天皇が85歳を迎えるのが、2045年。そのときには秋篠宮も80歳になりますから、39歳の悠仁さまが皇位を継承する可能性もあるでしょう。

このまま皇室典範が改正されず、佳子さまと愛子さまがご結婚されれば、お二人はそのころ皇籍を離れているはず。現役世代の皇族は悠仁さまお一人、という状態になることもありえるのです。

そうなった場合には、天皇制を廃して共和制や大統領制に移行するのか、国名を「日本共和国」に変えるのか、といった議論さえも視野に入れなければならなくなります。しかし、このような本質的なシミュレーションをする動きもまったくないことに、私は懸念を抱いています。

皇室の存続のためには、短期的には悠仁さまになんとかご結婚いただき、男児をもうけていただくしかないけれど、それも強制はできません。中長期的には、女性天皇や女系天皇を認めるほかに道はないでしょう。

ヨーロッパの王族には国を超えたネットワークがあり、国際結婚も珍しくありませんが、日本の周辺にはそのような王族はいません。

旧宮家を皇籍復帰させるといっても、率先して「皇族に戻ります」と手を挙げる旧宮家が出てくるとは考えづらい。11ある旧宮家には、外部からは見えづらい厳格な序列がありますから、それを破るわけにもいかないでしょう。

日本の国の根幹が揺らぎ始めた

なぜ、こんなに対策が後手に回ってしまったのか。それは戦後しばらくの間、皇室が一種の「必要悪」とみなされ、国民からいまほどの支持を得ていなかったからではないかと思います。昭和の時代には、天皇には戦争責任がある、死んだ肉親の敵だ、と思っている国民も少なくありませんでした。だからこそ旧宮家は皇籍を離れ、皇室そのものもどんどん質素になっていった。政治家も国民も「皇室の存続」という大問題を真剣に考えようとしない面がありました。

その一方で、皇族方は努力を重ねてきました。「開かれた皇室」をめざし、昭和天皇は全国行脚をされ、上皇は一般人女性を妻とした。そうして国民に寄り添い続けて、ここまで信頼を回復してきたという歴史があるわけです。

皇室の危機は、政治の危機とも連動していると感じます。先の参院選では与党が大敗し、参政党というまったく未知の勢力が台頭してきました。戦後80年の節目を迎えて、日本という国家の根幹が揺らいでいる--そのような認識を持つべきだと思います。

「週刊現代」2025年09月01日号より

