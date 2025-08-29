ÊÆ·³¤¬¿¯¹¶¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ë¥é¹¶ËÉÀï¡×¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡ÖÀïÁèÆÃÇÉ°÷¡×¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È
¡Ö¾õ¶·Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¤Î°¤¤¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ÏÂùÎ®¤ÎÃæ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×
ºÇÁ°Àþ¡¢ÇúÃÆÅê²¼¡¢Ï¢Íí°÷¤Î»à¡¢¸¡±Ü¡Ä¡Ä²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤Î×Ç×Ó
ÆîÛê¿¿°ìÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¿·Ê¹¡Ö¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1945Ç¯1·î31Æü¥Þ¥Ë¥é¶á¹Ù¤ËÊÆ·³¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÆîÛê¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹ÆüËÜ¸ìÁÈ¤òÎ¨¤¤¤Æ¥Þ¥Ë¥é¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
2·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é»ÔÆâ¤ËÊÆ·³¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¥Þ¥Ë¥é¹¶ËÉÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ç¸½ÃÏ±þ¾¤¤Î9¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ò»à¼é¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Âè2¡¢Âè3ÂçÂâ¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸òÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥éËÉ±ÒÂâ¤Ï¡¢µÄ»öÆ²¡¢»ÔÌò½ê¡¢¥¤¥ó¥È¥é¥à¥í¥¹¡Êµì¥µ¥ó¥Á¥ã¥´Í×ºÉ¡Ë¡¢¿åÂ²´Û¡¢ÂæÏÑÅÅÎÏ¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Þ¥Ë¥é¤ÎµÄ»öÆ²Æâ¤Ç¸òÀï¤¹¤ë¸½ÃÏ±þ¾¤¤ÎË®¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï½ñÀÒ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
Ê¡ËÜÊ¡°ì¤¬¼çÆ³¤¹¤ë±Ñ¸ìÈÇ¡Ö¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥Ë¥é¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÂçËè¼Ì¿¿Éô¤Î¾åÂ¼µ®¡Ê¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢±þ¾¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥éËÉ±Ò»ÙÂâ¤È¶¦¤Ë»Ô³¹Àï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£2·î5Æü¡¢¾åÂ¼¤Ï¥Þ¥Ë¥éÀ»¥È¥Þ¥¹Âç³ØÉÕ¶á¤Ç¹è¤Ë±£¤ì¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Àï»à¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯29ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¾åÂ¼¤Ï¡¢1941Ç¯1·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¿·µþ»Ù¶É°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯6·î¤Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ó¥¢»Ù¶É¶ÐÌ³¤È¤Ê¤ë¡£1943Ç¯1·î¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óµ¢¼Ò¤·¤ÆÂçËè¼Ì¿¿Éô¤Ë¶ÐÌ³¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆîÊý¤ËÆÃÇÉ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥È¥é¾åÎ¦¸å¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¼èºà¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¾¼Æî¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ÎÊØ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¥½¥óÅç¤ØÆÃÇÉ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2·îÃæ¤Ëµ¼Ô¤ÎÂ¼¾åÉÙÉ×¤é3¿Í¤¬¥Þ¥Ë¥é»ÔÌò½ê¤ÇÀï»à¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¹»±Ü²ÝÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ±ÑÍº¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÍÅÄ·´½Ð¿È¡¢µýÇ¯39ºÐ¡Ë¤é3¿Í¤¬¥¤¥ó¥È¥é¥à¥í¥¹¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ³èÈÇ²Ý°÷¤ÎËÒÌîÊÝÃË¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯32ºÐ¡Ë¤¬¥ê¥µ¡¼¥ë¸ø±à¤ÇÀï»à¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é»Ô³¹Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é4¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹½Ð¸þ¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1¶¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¸Þ½½¿ô¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¥Þ¥Ë¥é»ÔÆâ¤ÇÀï»à¤·¤¿¼Ô¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆ¨Èò¹ÔÃæ¤Ë¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬°²½¤·¤ÆÀïÉÂ»à¤·¤¿½Ð¸þ¼Ô¡¢¸½ÃÏºÎÍÑ¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÆüËÜ·³Ê¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡×