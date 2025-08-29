なぜ、戦前の硫黄島の写真はほとんど残されていないのか…意外と知らない「生活の実態」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

故郷の写真

全景写真についての質問は終わった。

面会時間終了まで、15分以上残っていた。

賢二はこのアルバムに収載されたほかの古写真にも関心を持ったようだった。現存する硫黄島の戦前の写真は極めて少ない。そもそもカメラを所有する島民がほとんどいなかった。さらに、本土疎開の際、荷物をまとめる時間が少なかった上、手荷物は2、3個と制限されていたことも要因だ。そうした制限下で、アルバムを持ち出そうと考える余裕はなかっただろう。

私がタブレット端末で保存していた古写真の中で、全景写真の次に見せた一枚は、山下家近くの南海岸の写真だった。子供たちが大勢写っている。ワイシャツと長ズボンをはいた複数の大人の姿もある。

「遠足か何か、南海岸だね、これ。子供は大勢いましたよ。懐かしいね、摺鉢山。（南海岸では）海水浴もやってましたね。ああ、年中泳いでいましたよ。波がないと（面白くないから）島の子っちゅうのはね、泳ぎが達者ですからね。『ガー』って波がくるところじゃないと。沖のほうにいって、波に入って。100メートルぐらい。子供のときからね、海に入ってるからね、泳ぎは上手だったですよ」

「上手だったですよ」という語尾を聞いて、つくづく思った。賢二の話し方は穏やかで温かい。標準語だと、語尾のアクセントは平坦だが、賢二の場合、語尾が強調するように跳ね上がる。言い回しも標準語と違う。「上手だったですよ」は標準語だと「上手でした」だろう。全国硫黄島島民の会会長の寒川蔵雄がこう言っていたのを思い出した。「ヤマケン（賢二）のおっちゃんは島弁（硫黄島の方言）が今もこびりついている」。

子供たちが写った写真はもう1枚あった。まるで乗馬するようにホルスタインに乗っている少年らの写真だ。子供4人は、靴を履いていなかった。

「子供は全部裸足ですよ。四大節あったでしょ。元日でしょ、紀元節、明治節、天長節。そのときぐらいですよ、靴履くの。（正装が必要な四大節の式典会場である）学校行くときはね、校門の手前まで靴履かない。校門の前で靴履いて。式典が終わって、帰るときには、また靴脱いで、ポケットに入れて。うん。靴なんかうっとうしくて、履いてらんない。だからね、踵（の皮の厚さ）がね、ナイフで削れるぐらいでしたよ。牛の足とおんなじような。だから、少々なもんじゃ、踏み抜きなんてしなかったですよ。なんちゅうのかな。（硫黄島は）砂地だからね、ほとんどがね。たとえば、砂の中に釘が入っていてもね、踏んでも、スーッと釘のほうが砂の中に沈んじゃう」

戦前の硫黄島では食肉用の牛が飼育されていたことは何かの記録で読んだことがあった。島民の疎開後、残された牛が空襲で死に、それを兵士たちが食べた、という記録も読んだことがあった。しかし、ホルスタインがいたとは、この写真を見るまで、知らなかった。

「牛は生活上、大切なものだった。（飼育目的の一つは）肥料をとるためだったでしょうね。大概の家には1頭や2頭いましたよ。豚もね、2、3頭は飼ってましたよ。結局、食料ですよね、豚の場合は。（川がない島だが）雨が多かったからね、各家庭には水槽がね、3基や4基あったから、飼育用の水は困らなかった」

驚いたことに、戦前の硫黄島には本土から観光客も来ていたという。一枚の写真を賢二に見てもらった。写真は一見して何の変哲もない原野にある、高さ1メートル、幅2メートルほどの岩石を写したものだった。ただ、その前に立つ標識には次のように書かれていた。〈凝灰岩上ニ樹立スル礁珊瑚 小笠原営林署〉。本来、海底にあるサンゴが原野にあるのは、火山活動による海底隆起のためだろう。私は同じような写真を印刷した戦前の硫黄島の絵はがきを見たことがあった。絵はがきは当時も今と同じように土産物として扱われていたのだろうか。そう思い、硫黄島には観光客は来ていましたか、と尋ねた。

「観光客も来てましたね。そのころは観光客という言葉は使わなかったと思うけど。うん、旅行で（来ていた）」

硫黄島には「太平館」という旅館があったという。2ヵ月に1回、本土から到着する貨客船「芝園丸」に乗って旅行者は訪れていた。そして、風光明媚な景色のほか、陸上のサンゴなど本土ではなかなか見られない景色を見て回っていたという。

これらの写真のほかに、硫黄島の行政の中心だった村役場庁舎、貨客船が浮かぶ島沖合、ヤシの木の下で休む島民たち……。それらの写真に目を細めながら、賢二は「懐かしいなあ」と何度も口にした。気がつけば面会終了時間を17分も過ぎていた。

慌ててノートやカメラ、レコーダーなどをビジネスリュックにしまいながら、何気なく「島にまた行ってみたいですか」と尋ねた。

「行きたいけどね……、また行きたいと思うけれどもなかなかね」

47分間のインタビュー。数々の故郷の写真を見て喜び、声を弾ませ続けた賢二だったが、最後の問いに答える表情をふと見ると、どこか悲しげだった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

