「すごく情けない気持ちになった」女優・唐田えりかが菅原小春との共演で感じたこと

アーティストの移住を支援する海辺の島が舞台の映画『海辺へ行く道』。何にもとらわれない自由な発想で芸術をうみだす子どもたちと、さまざまな思惑を抱えた本物なのか詐欺師なのかわからない大人たち。いいかげんで、でもまっすぐに、もがきながら生きている彼らの日常を、ユーモアたっぷりに描き出した本作に出演して以来、プライベートでも仲良しだという唐田えりかさんと菅原小春さんにお話をうかがいました。

――完成した映画をご覧になって、いかがでしたか？

唐田：私はもう、自分の演技を見て、すごく情けない気持ちになってしまいました。私は本作では、高良健吾さん演じる包丁売り・高岡の恋人という役まわりだったのですが、高良さんはたぶん、現場に入る前にしっかり演技のプランを組みたたてくる方。私とはあまりに質の違う素敵なお芝居をされるので、二人でいるシーンを観るたび打ちのめされました。

菅原：私は、えりかの演技すごくよかったと思うけどな。高良くんの、包丁売りとして詐欺師らしく計算されたずるさとかでたらめさがあるからこそ、えりかが演じたヨーコのふわっとした自然体が生きていて。どっちも、よかった。というか、そういう二人だからこそ、よかったと思う。

唐田：確かに、自然体では演じられていたと思います。２年がかりだった『極楽女王』の撮影が終わって２〜３カ月しかたっていない現場だったので、張り詰めていたものがゆるんで「やったー、夏休みだー！ 小豆島だー！」って浮かれていましたし（笑）。

菅原：えりかが演じるヨーコが海からざばっと気持ちよさそうに飛び出してくる場面なんて、最高だった。あんな女性が突然目の前に現れたら、そりゃあ、少年も恋に落ちるよねと思ったし、その甘酸っぱい空気感がすごく好きでしたね。えりかが出てくるシーンすべてがよかったから、試写を観てすぐ声をかけました。友達になってから、いかにヨーコが“えりかっぽい”役だったかに気がついた（笑）。

唐田：ヨーコが私っぽい、はすごく言われます（笑）。高岡の行商にくっついてあちこち点々としているヨーコも、どうせ長居はできないんだからせっかくならこの島で夏を満喫しようってタイプ。その解放感にも、うまくシンクロできたのかもしれません。役作りとして、一応、いつも一冊のノートに演じる人の生い立ちや人生を想像してまとめたりはしているのですが……・。

菅原：すごい！

唐田：でも、しっかりプランをかためたりはしていなくて。基盤だけ固めておいて、あとは現場にいって感じられることを生かしたいんですよね。だからこそ、高良さんとの対比に落ちこんだりもしました。

菅原：でも、そういうえりかの柔軟さが、役に合っていたんじゃないかと思います。映画そのものが、なにかとシリアスになりがちな空気をぶったぎってくれる作品でもあったので。もちろん、大事なことをまじめに語る作品は必要だし、真剣に向き合わなきゃいけない問題が世の中には溢れているんだけど、だからこそ、今はみんなが考えすぎて、行き詰まっちゃってる気がするんです。そんななか、この映画は「生きているだけでもうみんな、十分じゃない？」って思わせてくれる。

唐田：歩いていける距離に海があって、自転車で坂道を駆け抜けていくときの風が心地よくて、それだけで十分幸せ、みたいな。

菅原：だからといって、決して不真面目なわけじゃない。子どものころは、のびのびと心の赴くままに表現できていたことが、大人になるにつれてどうしてか難しくなってしまう。そのやるせなさを、芸術をモチーフに描き出しながら、表現の一つひとつがユーモアたっぷりで、優しくてあたたかいから、ごちゃごちゃ考える前に自然と心に沁みる。

唐田：そう、すべてが軽やかなんです。撮影中、（監督の）横浜（聡子）さんが「こういう感じで」と段取りを見せてくれることがあったのですが、自分にはない発想の身体の動きが多くて、はっとさせられました。ふだんはものすごくしっかりした印象の方なのに、ふとした瞬間に見せる子どものようなピュアさやユーモア、身体に正直な感じがとても魅力的なんですよね。真似をしていれば、私もそうなれるんじゃないかと、撮影中は横浜さんのまなざしを追いかけていた気もします。

菅原：横浜さんの感性なしでは生みだせない、唯一無二のあたたかさがある映画だと思います。海に浮かんでいれば、激しい波にのまれることも、ただ穏やかな凪に包まれることもあるけれど、いろんな感情と一緒にただぷかぷか浮かんでいればいいんだ、答えを無理に見つけようとしなくてもいいんだって思わせてくれる。

唐田：私も、身のまわりのものをもっと大事にしようって思いました。視野が狭くなるのもだめだけど、遠くばかりを見過ぎてもきっとだめなんだろうなって、小物の一つひとつにこだわりながら作品をつくっている横浜さんを見て、学びました。

菅原：目の前にあるものや、自分が大事にしたいと思えるものを信じていれば、それでいいんだってことを、押しつけがましくなく、自然と思わせてくれるのがこの作品。子どものころは本能的にわかっていたはずなのに、大人になるにつれてどうしても忘れちゃうんだよなあ、私もいつのまにか忘れていたなあと、改めて気づくことができるんです。

【スタッフ】

撮影／安田光優（講談社） スタイリング／道端亜未（唐田さん）・石橋万里（菅原さん） ヘアメイク／岡田知子（唐田さん）・SADA ITO（菅原さん） 取材・文／立花もも

【衣装クレジット（唐田さん）】

・ネックレス（短）￥17,600／Vu アドレス：info@vuuuu.work

・ネックレス（長）￥36,300／TEN. 電話番号：092-409-0373

その他／スタイリスト私物

【後編】「芸術ってなんだ」正面から問いかける映画で、ダンサー・菅原小春と女優・唐田えりかが見たもの