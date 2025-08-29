◆東商テクノ旗争奪 第４回日本少年野球北海道大会 ▽決勝 日立ボーイズ（茨城）６―４仙台育英学園秀光ボーイズ（８月１１日・札幌モエレ沼公園野球場）

東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ 第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪 第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪 第４回東北選抜大会」は、いずれも夏の全国大会・選手権大会に出場しないチームで戦う３年生最後の戦い。東北勢は北海道大会で仙台育英学園秀光ボーイズ（東北中央）が準優勝。東北選抜大会では地元のいわきボーイズ（東北南）が４強。関東大会は宮城仙南ボーイズ（東北中央）が８強入りした。

※ ※ ※

仙台育英学園秀光は最後まで粘闘した。２点を追う７回２死一、三塁。長打が出れば同点の場面で４番・宮野は右飛に倒れた。２点ビハインドの２回に一度は逆転もすぐに同点、勝ち越しを許す。杉崎主将は「序盤に連係ミスや失策が出た。悔いが残る大会だった」と悔しさをあらわにした。

初戦の苫小牧戦では日高出身のエース・中村が“凱旋（がいせん）登板”し、準決勝でも札幌手稲を破り決勝に進出していた。

４月の新入部員が０人となり、３年生９人での活動を余儀なくされた。サポート役として２年生２人が登録され規定ギリギリの１１人で奮闘してきた。３年生はこれが最後の公式戦。杉崎は「仲間はそれぞれ別の道に進むだろうけど、次のステージでも友人として支え合っていきたい」と前を見据えた。

【仙台育英学園秀光ボーイズ・登録メンバー】

▽３年生 ※杉崎斗俄、中村太樹、菊田球成、宗形遼馬、渡部瑛介、宮野瑛心、高田一成、佐々木士紗、畠山心伴

▽２年生 堀籠福乃介、古山博海

【仙台育英学園秀光の戦いぶり】

▽準々決勝（１０日）

仙台育英学園秀光 ４―１ 苫小牧

▽準決勝（１０日）

仙台育英学園秀光 １１―１ 札幌手稲