「水たまりで靴が汚れるから上着を敷いて」小学校のいじめと親の暴力「怒られないように」女性がしたこと

8割が「他人からどう思われているか」気になる

「嫌われたくない」「怒られたくない」「波風を立てたくない」――そんな思いから、職場で、学校で、たとえ同意していなくても、つい笑顔を張りつけてしまう。

こうした経験は、決して珍しいものではない。

Sirabee編集部が全国の10代〜60代の男女967名に実施した調査では、61.9％が「他人が自分をどう思っているのか気になる」と回答。

とくに10〜30代女性では約8割（10〜20代82.8％、30代78.1％）にのぼり、同世代の男性よりもはるかに高い割合を示している。

漫画『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクになりました』（そうはは。著／oオーバーラップ はちみつコミックエッセイ）の作者そうははさんも、思春期から社会人になるまで、人の目を気にしすぎて苦しんだ経験を持つ。

第1話では、職場でよく話したり、一緒に食事に行くグループの「友人」が、実は自分のことが大嫌いだと指摘された話を紹介した。「友人」は、そうははさんのことを下に見て、グループのほかのふたりに対してとは、明らかに違う態度で接していたのに、そうははさんは時々感じる違和感に目をつぶり、笑顔でやり過ごし、自分の本当の気持ちに蓋をしてきたのだった。

第2話では、なぜそうははさんがそこまで人の目を気にするようになったのか――原点ともいえる子ども時代を振り返る。

家でも学校でも「怒らせない」を優先

小学校1年生のそうははさんは、クラスで背が高く、背の順ではいつも一番後ろ。

周囲の子どもたちが「小さいね」「かわいいね」と言われるのを見て、「私は小さくないし、かわいくもない。でも、笑顔でいれば、きっと好きになってもらえるかも」と考え、いつもにこにこするよう、心がけていた。

だが、けな気に振る舞うそうははさんに対し、家族は決して優しくなかった。

父親は無職で大酒のみ。母親は、パートで家族5人を支え、精神的に余裕がなかったのかもしれないが、いつもイライラしていて、そうははさんにも当たり散らす。

おやつにせんべいを1枚食べたと言っただけで、「ドロボー！」「出てけ！」、宿題のわからないところを聞けば、「うるせぇ、いちいち聞いてくんじゃねぇよ」と怒鳴られた。

そんな両親のもとだからか、16歳、17歳と年の離れた兄や姉も、幼いそうははさんに対し、意地悪で暴力的だった。幼く無力だったそうははさんは、「私が話しかけると怒らせてしまう」「どうしたら怒らせずに済むのだろう」と、自然と家族の顔色を見て、怒らせないよう、機嫌を取るようになっていった。

「水たまりがあるから、上着を敷いて」

学校もまた、決して楽しい場所ではなかった。

クラスには、その日の気分でいじめる相手を選ぶ“ボス”のような子がいて、他の子たちは嫌われないよう、笑顔で彼女のご機嫌をとるのが日課になっていた。

もちろん、そうははさんも例外ではない。

ある日、そのボスが「水たまりがあって靴や服が汚れるから、誰かの上着を敷いて」と言い出す。だまりこむ取り巻き。

「私のはお下がりでボロボロだし、汚れても洗えば落ちる。私が我慢すれば解決する！」――そう考えて、自ら脱いだ上着を差し出したそうははさん。

しかし、ボスは面白がって、そうははさんの上着の上で笑いながら飛び跳ね、さらに子分ふたりにも同じことをさせた。

自分が犠牲になれば、ボスを怒らせずにすむし、ふたりの取り巻きも嫌な思いをしなくてすむ。そんな気持ちを踏みにじるかのように、上着の上で飛び跳ねる3人を見ながら、そうははさんの胸の奥は冷たく沈んでいく。

地獄のような時間をけれどもにこにこしながらやり過ごし、泥だらけの上着を抱えて帰ったそうははさんを、今度は母親が𠮟りつける。そんな子ども時代だった。

こうして、家でも学校でも「怒らせないこと」が最優先事項となり、何を言うにも「これを言ったらどう思われるか」と考えるようになった。

笑顔の仮面は、幼い自分を守るための防具だったが、やがて外せない癖になっていったのだろう。

家では母親や兄姉の顔色をうかがいながら、学校でもボス格の子の機嫌を取りながら育ったそうははさんは、心で何を思ったとしても、笑顔で“やり過ごす”ことを学んでしまった。

「笑ってさえいれば嫌われない」それはある意味正しいかもしれないが、同時に、自分の心を押し殺すことを意味する。そうははさんは、人の機嫌を優先するあまり、自分の感情を無視する癖がついてしまったのだ。

