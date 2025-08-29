全国高校サッカー選手権静岡県大会１次トーナメント（Ｔ）の組み合わせが、このほど決まった。１０１チーム（１０３校）が１０ブロックに分かれ、９月２０日から熱戦を繰り広げる。浜松西は４月にＯＢの内藤康貴監督（４６）が浜名から赴任。県屈指の進学校のため１、２年生だけの若いチームだが、古豪・浜名を復活させたコンパクトなサッカーで、１９９９年以来２６年ぶりの決勝Ｔ進出を目指す。

＊＊＊＊

これまで「チームを強くしたい」と磐田農や浜名でサッカー部を指揮してきた内藤監督。母校・浜松西に今春赴任し、「後輩たちを勝たせたい！」という熱い思いが加味された。今月１８日から行った３日間の長野合宿ではミーティングに時間を割き、あいさつなどの生活面と戦術を徹底。来月開幕の１次Ｔに向け、着々と準備を進めている。

１１年間指揮を執った浜名では、２度の全国高校総体優勝を誇る古豪を復活させた。２０２３年冬の県新人戦で、０４年以来１９年ぶりの優勝。同年秋にはプリンスリーグ昇格を決めた。県選手権も２２、２３年と２年連続４強入り。それでも「全国に行けなかったことが心残りです」と悔しがる。

そんな熱い指揮官の心意気に触れて、イレブンも燃えている。昨年までの浜名のようにラインを高く上げ、前線からボールを追って「ハイプレス」をかけていく。２１日の練習試合では、シード校の科学技術に２―５。敗れはしたが「自分たちのやりたいサッカーができた」とボランチの山田結斗主将。正確なプレースキックを得意にするＤＦ千葉健心（ともに２年）も「監督からは熱量を感じます。チームも日々、上達している」とうなずいた。

攻撃を引っ張るのは左利きのＦＷ西山智也（２年）だ。科学技術戦では先制点を含む全２得点。「練習試合でも８割（得点）は西山です」と監督も信頼する。ハイプレスの先頭として豊富な運動量が求められるが、西山は「ボールを取れればビッグチャンスになる。手応えがあります」と笑顔で話した。

イレブンが目標に挙げるのはベスト１６。「決勝Ｔに行きたい」と山田主将は力をこめた。まずは清水西との初戦。３回戦ではシード校の聖隷クリストファーが待ち受けるが、チーム一丸で勝ち進む。

（里見 祐司）

〇…右サイドハーフでレギュラーを目指すＦＷ坂井輝（あきら、２年）は、身長１９３センチと超大型。小学校卒業時に１７５センチあり、中学の３年間で１５センチ伸びた。高校入学時にはバスケット部から強く勧誘されたが、「サッカーが楽しいから」と断ったという。運動量が求められる内藤監督のサッカーは「きついけど頑張っています」。縦へのスピードと、セットプレーでの得点力を磨いてチームに貢献する覚悟だ。