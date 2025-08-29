半年ぶりだから？親友との会話がかみ合わない…「踏み込んだ助言」にイラッ【ママリ】

何だか話が合わなくなった。親友との時間が楽しくない

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。とっても仲の良かった友人や家族でも、久しぶりに会って話をすると、価値観や考え方に隔たりができて話がかみ合わなくなることってありますよね。しかし、それでもお互いに分かり合うよう話せばいつの間にか元のように楽しい時間を過ごせる場合もあります。一方で、時間が作った隔たりによって「もう合わないのかも」と認識できることもありますね。

主人公のセミは、漫画家を目指して東京で暮らしている20代の女性です。出身地の東海地方には幼稚園のころから仲良くしている世羅・星佳という親友がいます。セミは半年ほど前に結婚をしたばかりですが、結婚式を挙げる際に、世羅・星佳が式への出席をドタキャンするということがあり、2人は少し距離を置いていました。





しかし、20数年も仲良くしている友人関係をすぐに断ち切ることができず、半年ぶりに帰省をする機会が巡ってきた時、世羅や星佳に久々に連絡を取ってみました。すると2人とも距離を置く前と変わらず返事をくれたため、久しぶりに会って話をすることに。セミから世羅・星佳へはいろいろと思う気持ちはありましたが、居酒屋で再会し、2人の顔を見たら一旦は複雑な気持ちも吹っ飛んだのですが…。

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

半年ぶりに顔を合わせた3人ですが、どうにも微妙な空気が流れています。世羅さんとセミさんは近況について話をしていますが、星佳さんはずっとスマホをいじっています。一方、話をしている世羅さんとセミさんは話が合わず、セミさんは明らからにイラッとしていますね。



セミさんは自身のライフステージが変わったこともあり、悩みの種類が世羅さんや星佳さんとは異なってきているのかもしれません。世羅さんは良かれと思って話しているようですが、当事者ではないので、アドバイスと思って話していることが踏み込み過ぎになっているのかも…。



結婚だけでなく、人間はライフステージが変わっていくとこれまで仲の良かった人でも話がかみ合わなくなることがあります。それでも仲良く関係を続けられることももちろんありますが、それはお互いに相手の立場を尊重できるときなのかも。



長く関係を続けていきたい相手には、少なからずお互いにリスペクトの感情をもって接することが大切ですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）