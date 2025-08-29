¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡ÛÃæÅÄ±Ñ¼÷¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿
£Ê¥ê¡¼¥°²û¤«¤·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¡ÚÂè£¸²ó¡Û¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç
¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡×¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¼Ô¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¡¢1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¤«¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ·¼»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè8²ó¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬¡Ö¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡×¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¹¶·â¤ÎÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¤À¡££Ê¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¥»¥ì¥½¥ó·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤ÎË½¤ì¤óË·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¡¿1966Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡¡photo by Getty Images
¡¡¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¤³¤È¥¸¥¦¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¼ÔÀÊ¤ÇÒì¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÎËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¡£¤³¤ì¤¾¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î10ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤äÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤â¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¤ÏºÇ¹â¤Î10ÈÖ¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤ä¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥ë¥Ð¤È¥Ñ¥ª¥í¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤Î·ÐÎò¤òÃ©¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥Õ¥Ã¡×¤È¸ý¤â¤È¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö1993Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥é¥ó¥¸¡¼¥Ë¥ã¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥Ë¥«¥Î¡¼¥ë¤ËËÍ¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¡¢¥Ë¥«¥Î¡¼¥ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï£²Éô¤À¤±¤É¡¢£±Éô¤Ë¾å¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤È¤«¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡Ú¤Ê¤¼¥»¥ì¥½¥ó¤¬JFL¤Ø¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤â¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤â¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£24»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¾è¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Á¡¼¥Ë¥ç¤ÏÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤À¡££Ê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1993Ç¯¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÊ¤È¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Î·ÀÌó¤Ï1993Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJFL¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï11ÅÀ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ï±äÄ¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÇ¯¤«¤é¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¥Ù¥Ã¥È¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ24¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸2°Ì¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥é¥â¥¹ÎÜ°Î¤ä¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢1994Ç¯¤Î³«ËëÅö½é¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤¬¤Õ¤¿¤êÌÜ¤Î½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡¢3·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤Ë¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ä»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡£ºÊ¤È¤ÏËèÆü¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤À¤±¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¡¢¥Ù¥Ã¥È¤Ï¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¡Û
¡Ö¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÍèÆü¤·¤¿Åö½é¤Ï¾¡Éé¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤È¤«Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£J¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ê¸Ä¿Í¤Ç¡Ë¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤¢¤È¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò±£¤µ¤º¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Îý½¬¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç²ù¤·µã¤¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1994Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ï¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡1995Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï52»î¹ç¤Î¤¦¤Á50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢25¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÌî¸ý¹¬»Ê¤â23ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡GK¾®Åç¿¹¬¡¢CBÌ¾ÄÍÁ±´²¡¢±¦SBÌ¾ÎÉ¶¶¹¸¡¢º¸SB¤Èº¸MF¤ò·óÌ³¤·¤¿´äËÜµ±Íº¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÅÄºäÏÂ¾¼¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢FW¤ÎÌî¸ý......¡£
¡¡1994Ç¯¤È1995Ç¯¤Ï2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢1996Ç¯¤Ï¼ç¤Ë¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥Ë¥«¥Î¡¼¥ë¤¬¡Ö¾ÅÆî¤ÎË½¤ì¤óË·¡×¤Îµ¤¼Á¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥È¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤ÎÈà¤Ï¿´Í¥¤·¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ú10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¡Û
¡¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï1996Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢1997Ç¯¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤ÇJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¼«¿È¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¥¿¥¤¤Î19¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤¢¤ë»î¹ç¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬Èà¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¤À¤±¡¢¾¡ÇÔ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤ì¤ÐÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡¢¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10ÈÖ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥¹¥¯¤â¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¤â¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Èà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£µ»½Ñ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Àï½Ñ¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Èà¤Ê¤é°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤Î¤À¡£