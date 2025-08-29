開封済みの食材を“汚い”と嫌がる夫。潔癖症？ただのワガママ？困惑する妻【ママリ】

豆腐の使いかけを残しただけで大激怒

昨日、豆腐半丁つかって料理しました。そのまま私が冷蔵庫にいれてたのが悪いんですが、それについて夫激怒。



こういう使いかけが大嫌いな夫はハムの使いかけとかもよく思ってなくて、今までも何回か指摘されてきました😵



私も直せばいいんですが、何か余らせちゃう癖が😭





しかし夫婦共フルタイム共働きで、私も頑張って料理してるのにこの言われよう😢



今日は買い弁なのでいいんですが、明日から料理したくね～

娘のだけ準備して後は適当にしてーって言おうかな笑





私も夫も末っ子気質で、一度ケンカするとかなり面倒くさくて我ながらどうにかしたいですが、理性ではどうにもなりません笑

この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた投稿をご紹介します。投稿者ママの悩みは、夫が“使いかけの食材”を極端に嫌うこと。冷蔵庫に少しでも残しておこうものなら「なぜ残すんだ」と激怒されてしまうのだそうです。フルタイムで働きながら毎日料理をしているだけでも十分にすごいことなのに、褒められるどころか怒られるなんて理不尽に感じますよね。こんな夫の態度に、ママリではどのような声が寄せられていたのでしょうか。

自炊するのに食材が余ってしまうのは仕方のないことのはず…。余った物をいちいち全部捨てていたらもったいないですよね。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

使いかけが嫌な理由がわからない

使いかけの嫌な理由はなんででしょう？🤔

腐らせて捨てるならもったいない‥と分かりますが、それでも激怒する事ではないかと思いました💦

ご主人が料理担当なら何も言えませんが、そうじゃないなら食材に口出しして欲しくないです💦 出典：

「激怒するほど使いかけの食材が嫌な理由がわからない」というこちらのママ。自身で作るわけでもないのに口出しだけしてくるのはやめてほしいですよね。

そんな言うなら自分で料理して

自分の分だけでいいから、おまえが調理しろです😂 出典：

文句を言うくらいならやりたいように自分で調理してほしいですよね。そうすると作る側の苦労もわかるだろうし、お互いにいいかもしれません。

余った食材をすべて食卓に出す

その日の夕食に余ったもの、余ってるもの全部出したらどうですか？

私は平気だけどあなたは嫌なんでしょ？じゃ食べるしかないじゃん。

今日余ったのはー

玉ねぎ半分と、ハム1枚、ウインナー2本、豆腐半丁、豚肉少しと人参2分の１本、卵焼き1切れとミートボール2個。みかん缶四分の一にヨーグルト3分の１。



はいどうぞ。

これ食べたら余りがなくなるよ。

よかったね笑 出典：

「どれくらい余ってしまうのか分かるように、食卓に余った食材をすべて並べてみたらどうですか？」という意見もありました。確かに、目に見える形で残りを並べてみれば、一目瞭然で食材ロスの多さに気づけそうですよね。

文句を言うなら自分で料理させる

使いかけの食材にいちいち文句を言う夫に対し、多くのママたちからは「そんなに気になるなら自分で料理すればいい」という意見が寄せられていました。



確かに「使いかけがイヤだ」と口で言うのは簡単ですが、実際に毎日の献立を考え、仕事や家事の合間に料理を作っている側の苦労はなかなか理解されにくいものです。



調味料や野菜の一部が余るのはむしろ当たり前であり、それを工夫して使い切るのも主婦の知恵。そこに文句を言うのではなく、感謝や労いの言葉があった方が家庭の空気もずっと良くなるはずです。



料理をしない立場から不満を口にするよりも、まずは実際にやってみて大変さを知ってもらう方が、夫婦の理解が深まるきっかけになるのかもしれませんね。



