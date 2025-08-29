¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅþÃ£ÅÀ¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤Î5²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¾Î»¿¡Öº£Æü¤ÏæÆÊ¿¤Î´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÆóÅáÎ®Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î5²ó¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢749Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÊÑ²½µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¡£º£ÆüÈà¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð100¥Þ¥¤¥ë¤Îµå¤â¥¿¥ó¥¯¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏæÆÊ¿¤Î´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢3²ó¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç59µå¤Èµå¿ô¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·4²ó¤È5²ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ28µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¢¤ì¤À¤±¤Îµå¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é4²ó¡¢5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ëÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤Ï4¡¢5¼ïÎà¤Îµå¼ï¤òÀ©µå¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÂÇ½ç¤È3ÅÙÂÐÀï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç°ã¤Ã¤¿µå¼ï¤äÇÛµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£5²ó¡¢90µåÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤°õ¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼¡¤Î¿åÍËÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£