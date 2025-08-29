½»Ì±¤Î85¡ó¤¬¡Ö½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¡¡µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¤ò¡Ö½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤Ï9³ä¤ËÇ÷¤ë¡Ý¡£¤½¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬Æ±»Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Çã¤¤Êª¤ä°åÎÅÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Äê½»°Õ¸þ¤Ï8³ä¤È¹â¤¯¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄ¹²¬µþ»Ô¤ä¶á¤¯¤ÎÂç»³ºêÄ®¤È¤ÏÂ¿¾¯¤Îº¹¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þÆü»Ô¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ä
¡¡¡Ö¸þÆü»Ô¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï35¡ó¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡×¡Ê50¡ó¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È·×85¡ó¤¬½»¤ß¿´ÃÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°¤¤¡×¤Ï1¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð°¤¤¡×¤Ï8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿2015Ç¯¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡×¤Î¹ç·×¤Ï79¡ó¡£19Ç¯¤Ï84¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦ÅÀ¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¤¬ÊØÍø¡×¤¬65¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ËÊØÍø¡×¤¬38¡ó¡¢¡ÖºÒ³²¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤¬27¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÅÀ¡×¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤äÍ¾²Ë¡¦À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÔÊØ¡×¤¬31¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤¬28¡ó¡¢¡Ö»ÔÆâ¤ËÆ¯¤¯¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬26¡ó¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸þÆü»Ô¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â½»¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï51¡ó¡¢¡ÖÅöÊ¬¤Î´Ö¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Ï30¡ó¤Ç·×81¡ó¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÅ¾½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ê5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÅ¾½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ê1¡ó¡Ë¤Ç°¦Ãå¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á24Ç¯²Æ¤Ë¼Â»Ü¡£18ºÐ°Ê¾å¤Î»ÔÌ±2Àé¿Í¤ËÍ¹Á÷¤ÇÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¡¢787·ï¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²óÅúÎ¨¤Ï39¡¦4¡ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Äê½»°Õ¸þ¤Ï¡¢Ä¹²¬µþ»Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¡Ê²óÅú¿ô1604·ï¡Ë¤ò24Ç¯²Æ¤Ë¼Â»Ü¡£¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤Ï50¡ó¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤¬40¡ó¤Ç·×90¡ó¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð°Ü¤ê¤¿¤¤¡×¤¬8¡ó¡¢¡Ö°Ü¤ê¤¿¤¤¡×¤¬2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³ºêÄ®¤Ï19¡Á20Ç¯¤ÎÄ´ºº¡Ê²óÅú¿ô593·ï¡Ë¤ÇÄê½»°Õ¸þ¤òÊ¹¤¡ÖÄ®¤Î¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤«¤½¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤¬58¡ó¡¢¡ÖÄ®Æâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë°Ü¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×¤¬5¡ó¤Ç·×63¡ó¡£¡ÖÄ®°Ê³°¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï14¡ó¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï21¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë