『24時間テレビ』女性初の総合演出が打ち出すチャリティーの“再定義” 横山裕の変化で確信した「やる意味がある番組」
●「多様な選択肢がすべて尊重されるべき」
日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)。約半世紀という番組の歴史で女性初の総合演出に抜てきされた前川瞳美氏は今回、募金を呼びかけるチャリティー番組の中で、社会課題について考えるきっかけになる企画に取り組む方針を打ち出した。
「不妊治療のリアル」「ジェンダーバイアス」「フェミニズム」など、今を生きる女性に刺さるテーマをトークする『上田と女がDEEPに吠える夜』(毎週火曜23:59〜)を昨年4月に立ち上げてから、「誰もが生きやすい社会のために番組を作る」意識が強くなったという同氏。その中で挑む『24時間テレビ』を続ける意義、そしてテレビの果たす役割とは――。
『24時間テレビ48』総合演出の日本テレビ・前川瞳美氏
○『上田と女がDEEPに吠える夜』で取り上げてきたテーマ
『24時間テレビ』は「福祉」「環境」「災害復興」という3本柱でチャリティーを続けてきたが、今年は「募金と直接つながることでなくても、もっと目を向けられるべき社会課題について、世の中の人に考えてもらうきっかけになるような企画にも取り組んでいきたい」という方針を強化。これは、前川氏が手がける『上田と女がDEEPに吠える夜』で取り上げてきたテーマだ。
具体的には、『―DEEPに吠える夜』で不登校の経験を打ち明けたあのが、岡山県の離島にあるフリースクールを訪問。自身の経験を語りながら、子どもたちに話を聞くなど交流の様子が描かれる(30日19時台)。
また、独身の高齢女性が「友だち近居」と呼ばれる新たな暮らしを送る様子を、有働由美子が取材。シェアハウスでも施設でもなく、仲の良い友人同士が同じマンションの別室で生活を共にする姿を紹介する(31日14時台)。
前川氏は「学校に通うことも正解の一つではあるけど、別の居場所を見つける子どももいる。そして、“選択的おひとり様”という生き方もある。このような、人生の多様な選択肢がすべて尊重されるべきだということを、メッセージとして伝えたい」と狙いを明かした。
離島のフリースクールを訪問した あの
「友だち近居」を取材した有働由美子
(C)日テレ
○「あなたのことを教えて」に込めた番組作りの軸
これを言語化したのが、今年のテーマである「あなたのことを教えて」。「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と、昨年11月に打ち出した。
昨年4月に『―DEEPに吠える夜』を立ち上げてから、「誰もが生きやすい社会のために番組を作るということが、テレビ制作をやっている上での軸になっているところがあるんです」という前川氏。『24時間テレビ』の総合演出に決まってから、その思いを言葉でアウトプットするにあたり、何百個もの案から選んだのが、「あなたのことを教えて」だった。
「やっぱりお互いのことをよく知らないということが、差別や偏見につながっていくと思うんです。『―DEEPに吠える夜』をやる上でもすごく大事にしているのが、“あなたのことを教えてください”という姿勢。この番組を始めるまでは、自分が抱えていた生きづらさについて考えていましたが、自分以外の人の生きづらさにも触れる中で、社会全体が抱える課題について考えることが多くなりました」
●他人への理解を深めることも、一つのチャリティーに
不登校の子どもたちの存在や、おひとり様の生き方を知ることは、直接的に募金とつながるものではないことから、「それはチャリティーではないのでは」という議論もあったという。それでも前川氏は「社会全体が他人への理解を深めるということも、一つのチャリティーになる」と捉えた。
もちろん、思いが込められた募金は大きな力にはなるが、根本解決の手段ではない。そこで、「一人ひとりが社会課題について知ることで、根本的に解決するにはどうしたらいいのか、考えるきっかけを作るというのも、『24時間テレビ』の一つの役割なのではないか」と、広い意味でチャリティーを“再定義”。制作チームのメンバーの理解を得て、同じ志を持って番組制作を進めていくことになった。
「社会課題の解決を考える」というテーマで番組を手がける制作者の大先輩が、『ザ!世界仰天ニュース』総合演出の石田昌浩氏(制作会社・厨子王社長)。「赤木ファイル」「統一教会」など、バラエティではタブー視されがちな“今の問題”に切り込んだテーマを積極的に扱い、大きな反響を呼んだ。前川氏も、今年7月の参議院選挙期間中に『―DEEPに吠える夜』で「選択的夫婦別姓」をテーマに放送したが、「批判があるところにあえて切り込んでいく『仰天』の石田さんの姿勢には、すごく勇気をもらっています」と明かす。
そんな石田氏は、今回の『24時間テレビ』で、西田敏行さんの半生を描くドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」(31日8時台)を担当。「私がああだこうだいう立場ではないので、ここはガッツリ“石田節”でやっていただけるようにお任せしています」と信頼を寄せている。
『24時間テレビ48』制作発表会見に登壇した(左から)氷川きよし、高橋海人、永瀬廉、志尊淳、浜辺美波、上田晋也、長嶋一茂、やす子、羽鳥慎一、水卜麻美アナ
○昨年導入の「目的別募金」を発展・拡大
系列局での寄付金着服というチャリティー番組の信頼を揺るがす事件を受け、昨年は「愛は地球を救うのか?」という新たなテーマを掲げた同番組。そこで導入したのが、使途を明確にすることで透明化を図る「目的別募金」だ。
やす子のチャリティーマラソンは児童養護施設への支援、「Song for 能登! 24時間テレビチャリティーライブ」と「三代目・岩田剛典が挑む生アート制作 一流画家の作品をオークション」の収益は、能登の被災地復興支援に充てられた。
それを踏まえた今年は、「視聴者の皆さんから寄せられた寄付金がどういったことに使われているのか、ということをもっと想像してもらえるような内容にしたい」と、「目的別募金」を発展・拡大。
横山裕(SUPER EIGHT)が走るチャリティーマラソンは「マラソン子ども支援募金」と銘打ち、イモトアヤコが未来のパラアスリートを目指す中学1年生の少女と生放送で登山に挑戦する企画では「パラスポーツ応援募金」を開設、浜辺美波が能登半島の被災地を取材する企画(31日18時台)などは「能登復興支援募金」にひも付いている。
●「微力だけど無力ではない」を体現する横山裕
チャリティーマラソンランナーの横山裕 (C)日テレ
『――DEEPに吠える夜』がスタートする際、マイナビニュースのインタビューで、「視聴者から嫌われても“やる意味がある番組”だと思ってます」と力強く語っていた前川氏。『24時間テレビ』には、SNSでアンチの声が後を絶たないが、同じく“やる意味がある番組”という使命感を持っているという。それを確信したのは、チャリティーマラソンランナーである横山裕の姿勢の変化だ。
オファー受けた当初は、自分が走ることで「何かが変わることはないかもしれない」と謙虚に語っていた横山。だが、昨年のやす子のチャリティーマラソン企画で支援先となった児童養護施設を訪問し、新しいテレビや自転車など、寄付金がどのように使われているかを目の当たりにしたことで、“自分が走ることには意味がある”と、コメントの内容がどんどん変わってきたそうだ。
ここに、『24時間テレビ』の意義を改めて感じた前川氏。「“微力だけど無力ではない”というのを、横山さんが体現してくださっているんです。私自身、震災があって募金しても、そのお金がどうなっていくのかを、あまり考えてこなかったと気づいて、すごく心を動かされました。だから視聴者の皆さんにも、募金の先に、子どもたちが学ぶ機会や食事一食分があるということを実感していただける番組にしたいと思っています」と力説する。
さらに、「毎年放送していくことで、どのように使われたかを伝えていくことができると思うんです」と、“継続して放送する”ことの意義も強調した。
○フジテレビ問題からの自問自答…“罪滅ぼし”としての番組制作
いわゆる「フジテレビ問題」により、テレビ業界全体の存在意義や信頼性が問われる現状に向き合い、「自分も小さく加担している部分は、やはりあったのではないか」と自問自答する前川氏。
「“女子アナ”が年配男性のサポート的な役割で隣に付くという構図ですとか、そういうものを作ってきたのはテレビだと思いますし、そうした小さな刷り込みが、女性の扱いにつながっていると思うんです。最近までそれを意識せずにきてしまった自覚があるので、そこへの罪滅ぼしとして番組を作っていかなければいけないという気持ちもあります」
そんな中、約半世紀にわたる『24時間テレビ』の歴史で、初めて女性として総合演出を務めることについて、「非常にありがたいと思っています。でも、いずれはこれが普通のことになってほしいです」と願う。
スタッフにおける女性の比率は近年大きく上昇。今回の様々な企画のキャスティングにあたっても、ジェンダーバランスを意識して行っているそうだ。
●前川瞳美1988年生まれ、兵庫県出身。多摩美術大学絵画学科油絵専攻卒業後、2010年に日本テレビ放送網入社。『人生が変わる1分間の深イイ話』を皮切りに、『月曜から夜ふかし』でディレクターデビューし、以降『ヒルナンデス!』『嵐にしやがれ』『1億3000万人のSHOWチャンネル』『ニノさん』『うわっ!ダマされた大賞』『King ＆ Princeる。』などを担当。現在は『上田と女が吠える夜』『上田と女がDEEPに吠える夜』『キントレ』で演出、『世界の果てまでイッテQ!』でディレクターを担当する。
日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)。約半世紀という番組の歴史で女性初の総合演出に抜てきされた前川瞳美氏は今回、募金を呼びかけるチャリティー番組の中で、社会課題について考えるきっかけになる企画に取り組む方針を打ち出した。
「不妊治療のリアル」「ジェンダーバイアス」「フェミニズム」など、今を生きる女性に刺さるテーマをトークする『上田と女がDEEPに吠える夜』(毎週火曜23:59〜)を昨年4月に立ち上げてから、「誰もが生きやすい社会のために番組を作る」意識が強くなったという同氏。その中で挑む『24時間テレビ』を続ける意義、そしてテレビの果たす役割とは――。
○『上田と女がDEEPに吠える夜』で取り上げてきたテーマ
『24時間テレビ』は「福祉」「環境」「災害復興」という3本柱でチャリティーを続けてきたが、今年は「募金と直接つながることでなくても、もっと目を向けられるべき社会課題について、世の中の人に考えてもらうきっかけになるような企画にも取り組んでいきたい」という方針を強化。これは、前川氏が手がける『上田と女がDEEPに吠える夜』で取り上げてきたテーマだ。
具体的には、『―DEEPに吠える夜』で不登校の経験を打ち明けたあのが、岡山県の離島にあるフリースクールを訪問。自身の経験を語りながら、子どもたちに話を聞くなど交流の様子が描かれる(30日19時台)。
また、独身の高齢女性が「友だち近居」と呼ばれる新たな暮らしを送る様子を、有働由美子が取材。シェアハウスでも施設でもなく、仲の良い友人同士が同じマンションの別室で生活を共にする姿を紹介する(31日14時台)。
前川氏は「学校に通うことも正解の一つではあるけど、別の居場所を見つける子どももいる。そして、“選択的おひとり様”という生き方もある。このような、人生の多様な選択肢がすべて尊重されるべきだということを、メッセージとして伝えたい」と狙いを明かした。
離島のフリースクールを訪問した あの
「友だち近居」を取材した有働由美子
(C)日テレ
○「あなたのことを教えて」に込めた番組作りの軸
これを言語化したのが、今年のテーマである「あなたのことを教えて」。「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と、昨年11月に打ち出した。
昨年4月に『―DEEPに吠える夜』を立ち上げてから、「誰もが生きやすい社会のために番組を作るということが、テレビ制作をやっている上での軸になっているところがあるんです」という前川氏。『24時間テレビ』の総合演出に決まってから、その思いを言葉でアウトプットするにあたり、何百個もの案から選んだのが、「あなたのことを教えて」だった。
「やっぱりお互いのことをよく知らないということが、差別や偏見につながっていくと思うんです。『―DEEPに吠える夜』をやる上でもすごく大事にしているのが、“あなたのことを教えてください”という姿勢。この番組を始めるまでは、自分が抱えていた生きづらさについて考えていましたが、自分以外の人の生きづらさにも触れる中で、社会全体が抱える課題について考えることが多くなりました」
●他人への理解を深めることも、一つのチャリティーに
不登校の子どもたちの存在や、おひとり様の生き方を知ることは、直接的に募金とつながるものではないことから、「それはチャリティーではないのでは」という議論もあったという。それでも前川氏は「社会全体が他人への理解を深めるということも、一つのチャリティーになる」と捉えた。
もちろん、思いが込められた募金は大きな力にはなるが、根本解決の手段ではない。そこで、「一人ひとりが社会課題について知ることで、根本的に解決するにはどうしたらいいのか、考えるきっかけを作るというのも、『24時間テレビ』の一つの役割なのではないか」と、広い意味でチャリティーを“再定義”。制作チームのメンバーの理解を得て、同じ志を持って番組制作を進めていくことになった。
「社会課題の解決を考える」というテーマで番組を手がける制作者の大先輩が、『ザ!世界仰天ニュース』総合演出の石田昌浩氏(制作会社・厨子王社長)。「赤木ファイル」「統一教会」など、バラエティではタブー視されがちな“今の問題”に切り込んだテーマを積極的に扱い、大きな反響を呼んだ。前川氏も、今年7月の参議院選挙期間中に『―DEEPに吠える夜』で「選択的夫婦別姓」をテーマに放送したが、「批判があるところにあえて切り込んでいく『仰天』の石田さんの姿勢には、すごく勇気をもらっています」と明かす。
そんな石田氏は、今回の『24時間テレビ』で、西田敏行さんの半生を描くドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」(31日8時台)を担当。「私がああだこうだいう立場ではないので、ここはガッツリ“石田節”でやっていただけるようにお任せしています」と信頼を寄せている。
『24時間テレビ48』制作発表会見に登壇した(左から)氷川きよし、高橋海人、永瀬廉、志尊淳、浜辺美波、上田晋也、長嶋一茂、やす子、羽鳥慎一、水卜麻美アナ
○昨年導入の「目的別募金」を発展・拡大
系列局での寄付金着服というチャリティー番組の信頼を揺るがす事件を受け、昨年は「愛は地球を救うのか?」という新たなテーマを掲げた同番組。そこで導入したのが、使途を明確にすることで透明化を図る「目的別募金」だ。
やす子のチャリティーマラソンは児童養護施設への支援、「Song for 能登! 24時間テレビチャリティーライブ」と「三代目・岩田剛典が挑む生アート制作 一流画家の作品をオークション」の収益は、能登の被災地復興支援に充てられた。
それを踏まえた今年は、「視聴者の皆さんから寄せられた寄付金がどういったことに使われているのか、ということをもっと想像してもらえるような内容にしたい」と、「目的別募金」を発展・拡大。
横山裕(SUPER EIGHT)が走るチャリティーマラソンは「マラソン子ども支援募金」と銘打ち、イモトアヤコが未来のパラアスリートを目指す中学1年生の少女と生放送で登山に挑戦する企画では「パラスポーツ応援募金」を開設、浜辺美波が能登半島の被災地を取材する企画(31日18時台)などは「能登復興支援募金」にひも付いている。
●「微力だけど無力ではない」を体現する横山裕
チャリティーマラソンランナーの横山裕 (C)日テレ
『――DEEPに吠える夜』がスタートする際、マイナビニュースのインタビューで、「視聴者から嫌われても“やる意味がある番組”だと思ってます」と力強く語っていた前川氏。『24時間テレビ』には、SNSでアンチの声が後を絶たないが、同じく“やる意味がある番組”という使命感を持っているという。それを確信したのは、チャリティーマラソンランナーである横山裕の姿勢の変化だ。
オファー受けた当初は、自分が走ることで「何かが変わることはないかもしれない」と謙虚に語っていた横山。だが、昨年のやす子のチャリティーマラソン企画で支援先となった児童養護施設を訪問し、新しいテレビや自転車など、寄付金がどのように使われているかを目の当たりにしたことで、“自分が走ることには意味がある”と、コメントの内容がどんどん変わってきたそうだ。
ここに、『24時間テレビ』の意義を改めて感じた前川氏。「“微力だけど無力ではない”というのを、横山さんが体現してくださっているんです。私自身、震災があって募金しても、そのお金がどうなっていくのかを、あまり考えてこなかったと気づいて、すごく心を動かされました。だから視聴者の皆さんにも、募金の先に、子どもたちが学ぶ機会や食事一食分があるということを実感していただける番組にしたいと思っています」と力説する。
さらに、「毎年放送していくことで、どのように使われたかを伝えていくことができると思うんです」と、“継続して放送する”ことの意義も強調した。
○フジテレビ問題からの自問自答…“罪滅ぼし”としての番組制作
いわゆる「フジテレビ問題」により、テレビ業界全体の存在意義や信頼性が問われる現状に向き合い、「自分も小さく加担している部分は、やはりあったのではないか」と自問自答する前川氏。
「“女子アナ”が年配男性のサポート的な役割で隣に付くという構図ですとか、そういうものを作ってきたのはテレビだと思いますし、そうした小さな刷り込みが、女性の扱いにつながっていると思うんです。最近までそれを意識せずにきてしまった自覚があるので、そこへの罪滅ぼしとして番組を作っていかなければいけないという気持ちもあります」
そんな中、約半世紀にわたる『24時間テレビ』の歴史で、初めて女性として総合演出を務めることについて、「非常にありがたいと思っています。でも、いずれはこれが普通のことになってほしいです」と願う。
スタッフにおける女性の比率は近年大きく上昇。今回の様々な企画のキャスティングにあたっても、ジェンダーバランスを意識して行っているそうだ。
●前川瞳美1988年生まれ、兵庫県出身。多摩美術大学絵画学科油絵専攻卒業後、2010年に日本テレビ放送網入社。『人生が変わる1分間の深イイ話』を皮切りに、『月曜から夜ふかし』でディレクターデビューし、以降『ヒルナンデス!』『嵐にしやがれ』『1億3000万人のSHOWチャンネル』『ニノさん』『うわっ!ダマされた大賞』『King ＆ Princeる。』などを担当。現在は『上田と女が吠える夜』『上田と女がDEEPに吠える夜』『キントレ』で演出、『世界の果てまでイッテQ!』でディレクターを担当する。