フジ青嶋達也アナ、8月末で定年退職 「失敗の繰り返し」で磨かれた魂の実況を武器に新たな挑戦へ
●同期の「三人娘」が華々しく活躍する一方で…
ゴール前で絶叫する魂の競馬実況や、「マルカトーレ青嶋」と親しまれたハイテンションなサッカーのナレーションなど、数々の名場面を言葉で彩ってきたフジテレビの青嶋達也アナウンサーが、8月末で定年退職を迎える。9月からはフリーとして現在の担当番組を継続しながら、新たなチャレンジにも意欲を示した。
スポーツ実況を中心に活躍してきたが、「バックボーン」だというのは、若手時代のニュースキャスターの経験。そこで受けた大先輩・木村太郎の金言や、「花の三人娘」と呼ばれた同期アナとの関係性、山形での新たな舞台、家族や後輩たちへの思い、そしてもちろん競馬＆サッカー実況の裏側まで、たっぷりと話を聞いた――。
フジテレビを定年退職する青嶋達也アナウンサー
○原点はラジオも…飲んだくれた後に運命の電話
――競馬やサッカーの実況で長年にわたり大きな存在感を示してきた青嶋さんですが、そもそもなぜアナウンサーを目指したのですか?
テレビも好きだったのですが、ラジオが好きだったんです。ただ、ニッポン放送の試験を3回受けるチャンスがあったものの、3回とも落ちてしまいまして。
――3回もですか!?
バブル時代の当時は大学3年にも受けるチャンスがあって、それが1回目で落ちて。4年で一般職とパーソナリティ職で2回受けたのですが、どちらもダメでした。そんな中でフジテレビを受けたのですが、「どうせまたダメだろう」と思って仲間と渋谷でベロンベロンに飲んだくれた後、住んでいたアパートに朝方帰ったら、ウグイス色の固定電話が鳴って、それが内定の連絡でした。そこから37年です。
――ラジオはどんな番組を聴いていたのですか?
AMラジオは夜になると全国いろんな局が東京でも入ってくるので、いろんな番組を聴いていたのですが、小島一慶さん(当時・TBSアナウンサー)や吉田照美さん(同・文化放送アナウンサー)など、とにかく聞こえる範囲でいろいろ聴いていましたね。
――そうすると、バラエティ番組の司会などを志望されたのでしょうか?
バブル期の男子ですから、“認められたい・目立ちたい・褒められたい・評価されたい”という気持ちは、なくはなかったです(笑)。当時は久米宏さん、筑紫哲也さんとニュースキャスターが存在感を放ち始めた時代。さらに古舘伊知郎さんがテレ朝を辞めて幅広く活躍され、逸見政孝さん(元フジテレビアナウンサー、88年3月退社)とはちょうど入れ違いで入社しました。そういうのもあって、やっぱりキャスターというものにも憧れていましたね。
一方で、音楽やスポーツの現場に足を運んで、“まだ誰も気づいていないけど、この人すごいぞ!”という原石を見つけて、光を当てて紹介したいなという思いも、ぼんやりとありました。それは『パック・イン・ミュージック』(TBSラジオ)で、林美雄さんがライブハウスに通って見つけたアーティストを紹介して、人気に火がつくというプロセスがあった、という話を本で読んで感銘を受けていたからなんです。
○木村太郎からの金言「本当にその通りでした(笑)」
――フジテレビに入社して、『テレビ夢列島』(後の『27時間テレビ』)の提供読みで画面デビューされて、最初はどのようなご担当だったのですか?
昭和63年の入社で、昭和天皇のご容体に注目が集まる中で、ほぼ毎日泊まり勤務でした。最初はリポートなどまだ任されないので、もしもの時に河田町(旧フジテレビ社屋)の報道センターで、メインを務めるキャスターが登板できるようになるまでをつなぐ役割です。年が明けて昭和天皇が亡くなった時は自宅のアパートにいたのですが、朝、電話で呼び出され、そのまま葉山の御用邸に行き、そこから何度も中継リポートをしました。悲しい出来事の中での貴重な経験でした。
――入社3年目の90年には、平日夜のニュース『FNN NEWSCOM』のサブキャスターに抜てきされました。
あの時の経験は、私のバックボーンになっていますね。自分の親と同年代で、NHKであれだけ活躍されていた木村太郎さんがフジテレビに転じてメインキャスターを担当され、4年間ご一緒しましたが、当たり前ですが、この人にはかなわないと思わされました。いつか自分が大きくなって、世界を動かすトップにこんなインタビューができるのか、あるいはリポートできるのかと考えると、木村さんの域にたどり着くまでは相当遠いなぁと思いましたね。
そんな中、番組の準備をしながらふと木村さんに「どうやったら人脈というものができていくのですか?」なんて、今考えるとまあ雑な質問をしたことがあるんです。その時に木村さんに言われた言葉が今でも宝物ですが、「青ちゃん、同世代を大事にするといいよ」と。「自分が年次を重ねてキャリアを積んでいくのと同時に、周りもみんな偉くなっていくから、それが重要な人脈になる。自分よりも年齢や経験が上の方に飛びついていくのも大事だけど、そんなに焦らなくてもいいよ」と言われたのです。本当にその通りでした(笑)。実際にそういう場面が多々ありましたね。
『FNN NEWSCOM』左から 近藤サトアナ(当時)、木村太郎、青嶋達也アナ (C)フジテレビ
――青嶋さんの同世代と言えば、当時「花の三人娘」と言われた有賀さつきさん、河野景子さん、八木亜希子さんが同期入社ですね。
勢いはすごかったですね。同期なのに、新人の頃から3人はそれぞれ忙しくて、なかなか会えなかったですから。もうスターなんですよ。一方こちらは、河田町のアナウンス部の折りたたみベッドで仮眠を取って、そんなに画面に映ることもなく…。
――「なにくそ!」という悔しい気持ちもあったのですか?
なくはなかったですけど、どんな仕事も大事な仕事なんだと自分に言い聞かせてやっていました。
――当時はバブルの絶頂期で、フジテレビも視聴率三冠が続く絶好調の時代だったと思います。
いやあ、勢いがありましたよね。きっと自分も浮かれていたと思います(笑)。でも、夜勤や泊まり勤務を若手男性アナウンサーの宿命としてやっていると、突発的なニュースに遭遇することがあるんです。美空ひばりさんが亡くなったという第一報や、「リクルート疑惑」が「リクルート事件」に変わった時も、アナウンス部から報道センターに駆け出してカットイン(※番組の途中で伝える緊急ニュース)して読みました。そういう経験が、少しずつ自信を与えてくれる貴重な機会になったと思います。
その中でも忘れられないのは、『NEWSCOM』を担当していた時に、イラクとアメリカのジュネーヴでのトップ会談を、木村太郎さんが現地から生中継で伝えるというのがあって、それは深夜から早朝にかけて2時間15分の生放送でした。木村さんの代わりに河田町のスタジオでゲストのエキスパートの方たちと展開して、各地の特派員や政府の反応などを、中継を交えながら進行していく。いくら夜のニュースをサブキャスターとして担当するようになった後とはいえ、全然経験値がないわけですから、緊張しすぎて座りながら膝が動かなくなったのを覚えています。今思い出してもしびれる生放送でした。
●喉や内臓の奥底から言葉が引っ張り出される感覚
中山競馬場の実況席にて＝本人提供
――青嶋さんといえば競馬実況ですが、入社してどれくらいの時期から担当されているのですか?
比較的早い段階で競馬中継のチームに入れていただきました。年次が近い3年先輩の三宅正治さん、1年先輩の塩原恒夫さんがいて、理解あるチーフアナのもとでチームに入れていただけたので、ありがたかったですね。学生時代から競馬はまあまあ見ているライトファンではあったので、民放で競馬中継のレギュラーがあるのはフジとテレ東だけでしたから、「門を叩く価値は大いにある」と思いました。
――素人の我々から見ると、競馬は展開が速くてスポーツ実況の中でも特に難しそうな印象があります。
覚えることが多いですね。独特の用語、厩舎の人間関係、血統面…でもそのおかげで今も楽しめるんです。
――青嶋さんの競馬実況は、レース序盤は淡々と冷静に情勢を説明しながら、最終コーナーに差し掛かって徐々にテンションが上り、最後のゴールでは絶叫して名フレーズを残すという、このグラデーションがとても心地良くて、多くの人の記憶に残るレースの一部を構成していると思います。あの“青嶋節”はどのように確立されたのですか?
最初の頃は、今思うとひたすら力任せで美しくない実況だったと思います(笑)。大川和彦さんや堺正幸さんなど、お手本になる素晴らしい師匠のような先輩のもとで仕事をしてきたので、そこで見よう見まねで学んで取り入れるということもやっていましたが、他局のラジオの実況なども聴いて「この人のこういう実況をやってみよう」とこっそり試しては失敗しての繰り返しでしたね。
――どこかで自分流を確立したという瞬間はあったのですか?
「俺のものになった」なんて瞬間はないです。だんだん熟成してきて、気がつけば出来上がってきた感じだと思います。その上で、記憶にも記録にも残るビッグレースに巡り会えた時に、喉や内臓の奥底から言葉が引っ張り出されるという感覚があるような気がします。
――様々な伝説的なレースを実況されてきたと思いますが、特に印象に残るのは何でしょうか?
それは、5時間は語れますよ(笑)。よく周りからも言われるのは、1998年の毎日王冠。“伝説のGII”といわれたレースです。サイレンススズカ、グラスワンダー、エルコンドルパサーという当時のトップホースがGIではなくGIIに集結するという巡り合わせもすごいですし、サイレンススズカが見事な逃げ切りを決めるのですが、あの日の東京競馬場の大歓声は完全にGIでしたね。
――ゴール直後に「どこまで行っても逃げてやる!」という名フレーズが出ました。
ただの雑な叫びです(笑)。でも、サイレンススズカのそれまでのレースぶりや背景を見続けた結果、自然に出てきたのかなと思いますね。
――事前にフレーズを準備されることはないのですか?
ある時期は「この馬が勝ったらこのワードを言おう」と準備していたこともありましたが、私の場合は何か押し付けがましくなってしまって、うまくいきませんでした。
それから10年後の2008年の秋の天皇賞でのウオッカ、ダイワスカーレット、ディープスカイのデッドヒートもすごかったです。写真判定が長くて、すぐに決着がつかずにずっと待つことになったんですよ。最終的には僅差で武豊さんが騎乗していたウオッカが勝ったのですが、内で先行したダイワスカーレットが完全に後退したと思っていたら、差し返す。そこはもうひたすら「ウオッカ!」「ダイワスカーレット!」「ディープスカイ!」と名前を叫んで、ゴールがどうなるのかを視聴者の方と一緒に追いかけるのでいっぱいいっぱいだったと思います。終わった後は本当に喉がカラッカラになって、しばらく黙ってしまったような気がします(笑)
――「大接戦でゴール!」という絶叫が、後に『ウマ娘』でも「大接戦ドゴーン!」というフレーズになりました。
そうやって取り上げていただいて、残るとは思わなかったですね(笑)。後々まで語り継がれる名勝負の実況を担当できたのは、本当に宝物です。でも、あんまりアナウンサーが前に出るのは良くないですから。レースやジョッキー、サラブレッド、それにファンのみなさんが主役なので。
――競馬実況の実績から「走れマキバオー」(96年)でCDデビューもされましたよね。
当時デスクの野間(脩平)さんに「競馬の録音があるから、このスタジオに行ってくれないか」と勤務の指令をもらったので、ナレーション収録だと思って向かったら、レコーディングスタジオでした。そしたら、曲の間の早口実況のところをやることになって、1ミリも歌ってはいないんです(笑)
「走れマキバオー」レコーディングの様子＝左から 青嶋達也アナ、福井謙二アナ(当時)、三宅正治アナ (C)フジテレビ
○サッカー好きが集まって熱を詰め込んだナレーション原稿
――青嶋さんの実況といえば、サッカーのお話も聞かないわけにはいきません。こちらはいつ頃から担当されるようになったのですか?
『NEWSCOM』を4年間担当して終了したのが94年の春で、それまで競馬を担当していたこともあり、「スポーツ実況のアナウンサーとして本格的に頑張らないか?」ということになりました。ボクシングや、まだ地上波でやっていた『プロ野球ニュース』を担当しつつ、当時Jリーグが2年目で大人気だったので、こちらもやってみるかということで、飛び込んでみました。
そうこうするうちに、三浦カズ(知良)さんがセリエAのジェノアCFCに移籍するんです。そこからセリエAの中継実況もやるようになりましたが、ほぼ毎週、大体が日曜の深夜で、競馬実況も続けていたので、昼夜二部興行でしたね。今思うと、よくやっていたと思います(笑)
――セリエAについては、一から勉強という感じでしょうか。
そうですね。インターネットがまだないような頃だったので、『ガゼッタ・デロ・スポルト』というイタリアの新聞を何日か遅れで取り寄せて、みんなで回し読みしていました。それと同時に『セリエAダイジェスト』という番組が始まり、各試合のダイジェストのナレーションを担当させていただくようになるのですが、その中で選手のプレースタイルやキャラクター、チームの置かれているポジション、いろいろな人間臭いキャラクターというのが出てきますよね。そこで、メインの試合以外のハイライトで、いろんなコメントで遊んだりしてキャラクター付けをしながら、選手のことを覚えていった感じでした。
――そこから、また“青嶋節”が生まれました。やはり競馬実況がベースにあったのですか?
ベースになっていたかは分からないですが、あえて情報をなるべく詰め込みたいというのはありましたね。カリカチュアライズというか、本人は絶対言わないだろうけど、勝手に口調を作ってしまって(笑)、怒られない範囲でいろいろ工夫していましたね。
――『プロ野球珍プレー好プレー』の、みのもんたさんのように(笑)
そうですね。今の時代にああいう番組が作れるのか、正直分からないですが、実はちゃんと台本があったんです。スポーツライターとして今も活躍されている加部究さんという方がいらっしゃるのですが、当時から欧州サッカーについても本当に何もかも精通しておられる方でした。だから、編集済みのダイジェスト映像を見ながら一気に情報を盛り込んだ原稿を書き込んでくれる。でも、そのまま読むと尺に入り切らない量なので、映像とのシンクロを考えながら、短くしたり、切ったり、順番を変えたり。さらには、「この人だったらもっと叫んでいいだろう」とか「もっと割り切ったキャラクター付けにしてしまおう」とか、ディレクターはもちろん、技術スタッフもサッカー好きが集まっているので、みんなでああだこうだ言いながら、最終的な原稿に詰め込んでいった感じですね。
――ものすごく熱があるいい現場ですね。
いやもう楽しかったです! だから、『セリエAダイジェスト』は三浦カズさんが日本に戻ってきた後、何年かして一度終了してしまったのですが、その後中田英寿さんがフランスワールドカップで存在感を示して、ペルージャに移籍することがきっかけになって、復活したんです。もう二度とあのナレーションをやることはないだろうと覚悟していたので、これはうれしかったですね。
――青嶋さん自身にもキャラクターが付いて、「マルカトーレ青嶋」とマイクネームも生まれました。
『セリエAダイジェスト』の前身で『デタカルチョ』というトトカルチョ形式でサッカーの試合の勝ち負けを予想する深夜番組があったんですよ。その発展形で、『セリエAダイジェスト』でも、どの選手が得点するかというのを視聴者が予想してハガキで送っていただくというコーナーがあったんです。それで、点を取ったら「マルカトーレ」(※イタリア語で「得点した人」)、取らなかったら「バツカトーレ」(※番組の造語)と呼んでいたのですが、気づいたら画面右下に「ナレーター：マルカトーレ青嶋」と出ていました(笑)
●山形で発見した東京のテレビ局にはない視点
――長くスポーツ実況を中心に活躍されてきましたが、今年4月から山形の系列局・さくらんぼテレビで『Newsイット! やまがた』のキャスターを週3日担当されていますね。
山形には妻が米沢出身というご縁しかないのですが(笑)、行って良かったです。報道部の記者、アナウンサーチームはみんなマルチロール(※複数の役割を担当)で、独自ネタも取ってくる。県内で一番新しく、人員の規模も小さい局なのに、『Newsイット! やまがた』の視聴率は、県内横並びでも老舗の局に次ぐ勢いで、かなり頑張っているんですよ。このチームの中に入って、ポテンシャルを実感しました。むしろこちらが刺激を受けていますね。それと、全国ネットで東京から送られてくる映像を通じて、フジテレビアナウンス部の後輩たちの仕事ぶりを見ると、また発見があります。
――東京のテレビ局では見えないことがあるんですね。
東京から全国ニュースばかりを手がけていると感じられない視点がたくさんあります。さくらんぼの収穫やお米の話題など、自分が担当しているローカルニュースが県内の人にとっていかに大切な情報なのかということを、しみじみ感じています。定年間際でこんなご縁をいただけるとは、うれしいですね。
○子どもの養育費のため…「俺に老後はない」
――そして8月末で、37年勤めたフジテレビを退職されます。60歳以降も在籍する契約の選択肢もあったかと思いますが、なぜ退職を決められたのでしょうか。
新しいチャレンジをするなら60歳で始めたほうがいいかなと。体力的な面も含め、総合的に判断しました。おかげさまで今担当している週3日の『Newsイット! やまがた』と、日曜日の『BSスーパーKEIBA』(BSフジ)、『今夜はナゾトレ』のナレーションは、全て継続でやらせていただけることになったので、本当にありがたいです。
――そこにプラスして、新たなチャレンジということですね。
特に何も決まってはいないのですが、ここ数年は若手に経験値を積んでもらうためにサッカー中継の登板機会が減っていたので、事情やタイミングさえあれば、地上波とは言わないまでも、BS、CS、FODも含め古巣でも、もしお話があればフジテレビ以外でも、お役に立てればと思っています。
――それこそ、ラジオというチャンスもありますよね。
ラジオのオファーは全力募集中です(笑)。まだ何も決まっていないので、不安なことは不安なのですが、新しいチャレンジができるということをプラスに捉えて、次のステップに進んでいきたいと思いますね。
――この決断について、ご家族はどのような反応でしたか?
そんなに難しい話はせずに「父ちゃん頑張って!」という感じですね(笑)。子どもが今中学3年と1年で、これから養育費がかかる年頃なので、それもモチベーションになります。今の奥さんと結婚して、そして子どもを授かった時点で、「俺に老後はない」「最低でも70歳までは働かないと」と腹に決めましたから(笑)
――フジテレビは一連の事案から改革が進み、アナウンサーが所属する組織も「アナウンス室」から「アナウンス局」に改組されました。変革の時を迎えている後輩の皆さんに伝えたいことは何でしょうか?
管理業務により軸足を置いたプレイングマネージャーの立場も長く経験し、いろいろなアナウンサーの涙も、喜びも見てきました。時には彼らの意に沿わない厳しいことを言わなければならない時もありましたし、出来のいいマネージャーではなかったと思います。それに60を過ぎているのに何も成長がない私ですから、本当に大したことは言えないですが、見てくださる視聴者の方、取材対象や自分が実況するアスリート、サラブレッド、その背後にいるいろいろな方たちへのリスペクトを忘れずに、ということですね。その気持ちを持って今を一生懸命やってくれるのがいいと思います。
細かいことは今までも言ってきましたし、離れる人間があんまりごちゃごちゃ言うのもアレですから、まあこんなところですね(笑)
●青嶋達也1965年生まれ、静岡県出身。早稲田大学卒業後、88年にフジテレビジョン入社。競馬やサッカーをはじめとするスポーツ中継の実況のほか、『笑っていいとも!』『FNN NEWSCOM』『セリエAダイジェスト』『THE WEEK』などを担当。8月末で同局を定年退職し、以降も『今夜はナゾトレ』のナレーション(フジテレビ系)、『BSスーパーKEIBA』(BSフジ)、『Newsイット! やまがた』(さくらんぼテレビ)を担当する。
ゴール前で絶叫する魂の競馬実況や、「マルカトーレ青嶋」と親しまれたハイテンションなサッカーのナレーションなど、数々の名場面を言葉で彩ってきたフジテレビの青嶋達也アナウンサーが、8月末で定年退職を迎える。9月からはフリーとして現在の担当番組を継続しながら、新たなチャレンジにも意欲を示した。
スポーツ実況を中心に活躍してきたが、「バックボーン」だというのは、若手時代のニュースキャスターの経験。そこで受けた大先輩・木村太郎の金言や、「花の三人娘」と呼ばれた同期アナとの関係性、山形での新たな舞台、家族や後輩たちへの思い、そしてもちろん競馬＆サッカー実況の裏側まで、たっぷりと話を聞いた――。
○原点はラジオも…飲んだくれた後に運命の電話
――競馬やサッカーの実況で長年にわたり大きな存在感を示してきた青嶋さんですが、そもそもなぜアナウンサーを目指したのですか?
テレビも好きだったのですが、ラジオが好きだったんです。ただ、ニッポン放送の試験を3回受けるチャンスがあったものの、3回とも落ちてしまいまして。
――3回もですか!?
バブル時代の当時は大学3年にも受けるチャンスがあって、それが1回目で落ちて。4年で一般職とパーソナリティ職で2回受けたのですが、どちらもダメでした。そんな中でフジテレビを受けたのですが、「どうせまたダメだろう」と思って仲間と渋谷でベロンベロンに飲んだくれた後、住んでいたアパートに朝方帰ったら、ウグイス色の固定電話が鳴って、それが内定の連絡でした。そこから37年です。
――ラジオはどんな番組を聴いていたのですか?
AMラジオは夜になると全国いろんな局が東京でも入ってくるので、いろんな番組を聴いていたのですが、小島一慶さん(当時・TBSアナウンサー)や吉田照美さん(同・文化放送アナウンサー)など、とにかく聞こえる範囲でいろいろ聴いていましたね。
――そうすると、バラエティ番組の司会などを志望されたのでしょうか?
バブル期の男子ですから、“認められたい・目立ちたい・褒められたい・評価されたい”という気持ちは、なくはなかったです(笑)。当時は久米宏さん、筑紫哲也さんとニュースキャスターが存在感を放ち始めた時代。さらに古舘伊知郎さんがテレ朝を辞めて幅広く活躍され、逸見政孝さん(元フジテレビアナウンサー、88年3月退社)とはちょうど入れ違いで入社しました。そういうのもあって、やっぱりキャスターというものにも憧れていましたね。
一方で、音楽やスポーツの現場に足を運んで、“まだ誰も気づいていないけど、この人すごいぞ!”という原石を見つけて、光を当てて紹介したいなという思いも、ぼんやりとありました。それは『パック・イン・ミュージック』(TBSラジオ)で、林美雄さんがライブハウスに通って見つけたアーティストを紹介して、人気に火がつくというプロセスがあった、という話を本で読んで感銘を受けていたからなんです。
○木村太郎からの金言「本当にその通りでした(笑)」
――フジテレビに入社して、『テレビ夢列島』(後の『27時間テレビ』)の提供読みで画面デビューされて、最初はどのようなご担当だったのですか?
昭和63年の入社で、昭和天皇のご容体に注目が集まる中で、ほぼ毎日泊まり勤務でした。最初はリポートなどまだ任されないので、もしもの時に河田町(旧フジテレビ社屋)の報道センターで、メインを務めるキャスターが登板できるようになるまでをつなぐ役割です。年が明けて昭和天皇が亡くなった時は自宅のアパートにいたのですが、朝、電話で呼び出され、そのまま葉山の御用邸に行き、そこから何度も中継リポートをしました。悲しい出来事の中での貴重な経験でした。
――入社3年目の90年には、平日夜のニュース『FNN NEWSCOM』のサブキャスターに抜てきされました。
あの時の経験は、私のバックボーンになっていますね。自分の親と同年代で、NHKであれだけ活躍されていた木村太郎さんがフジテレビに転じてメインキャスターを担当され、4年間ご一緒しましたが、当たり前ですが、この人にはかなわないと思わされました。いつか自分が大きくなって、世界を動かすトップにこんなインタビューができるのか、あるいはリポートできるのかと考えると、木村さんの域にたどり着くまでは相当遠いなぁと思いましたね。
そんな中、番組の準備をしながらふと木村さんに「どうやったら人脈というものができていくのですか?」なんて、今考えるとまあ雑な質問をしたことがあるんです。その時に木村さんに言われた言葉が今でも宝物ですが、「青ちゃん、同世代を大事にするといいよ」と。「自分が年次を重ねてキャリアを積んでいくのと同時に、周りもみんな偉くなっていくから、それが重要な人脈になる。自分よりも年齢や経験が上の方に飛びついていくのも大事だけど、そんなに焦らなくてもいいよ」と言われたのです。本当にその通りでした(笑)。実際にそういう場面が多々ありましたね。
『FNN NEWSCOM』左から 近藤サトアナ(当時)、木村太郎、青嶋達也アナ (C)フジテレビ
――青嶋さんの同世代と言えば、当時「花の三人娘」と言われた有賀さつきさん、河野景子さん、八木亜希子さんが同期入社ですね。
勢いはすごかったですね。同期なのに、新人の頃から3人はそれぞれ忙しくて、なかなか会えなかったですから。もうスターなんですよ。一方こちらは、河田町のアナウンス部の折りたたみベッドで仮眠を取って、そんなに画面に映ることもなく…。
――「なにくそ!」という悔しい気持ちもあったのですか?
なくはなかったですけど、どんな仕事も大事な仕事なんだと自分に言い聞かせてやっていました。
――当時はバブルの絶頂期で、フジテレビも視聴率三冠が続く絶好調の時代だったと思います。
いやあ、勢いがありましたよね。きっと自分も浮かれていたと思います(笑)。でも、夜勤や泊まり勤務を若手男性アナウンサーの宿命としてやっていると、突発的なニュースに遭遇することがあるんです。美空ひばりさんが亡くなったという第一報や、「リクルート疑惑」が「リクルート事件」に変わった時も、アナウンス部から報道センターに駆け出してカットイン(※番組の途中で伝える緊急ニュース)して読みました。そういう経験が、少しずつ自信を与えてくれる貴重な機会になったと思います。
その中でも忘れられないのは、『NEWSCOM』を担当していた時に、イラクとアメリカのジュネーヴでのトップ会談を、木村太郎さんが現地から生中継で伝えるというのがあって、それは深夜から早朝にかけて2時間15分の生放送でした。木村さんの代わりに河田町のスタジオでゲストのエキスパートの方たちと展開して、各地の特派員や政府の反応などを、中継を交えながら進行していく。いくら夜のニュースをサブキャスターとして担当するようになった後とはいえ、全然経験値がないわけですから、緊張しすぎて座りながら膝が動かなくなったのを覚えています。今思い出してもしびれる生放送でした。
●喉や内臓の奥底から言葉が引っ張り出される感覚
中山競馬場の実況席にて＝本人提供
――青嶋さんといえば競馬実況ですが、入社してどれくらいの時期から担当されているのですか?
比較的早い段階で競馬中継のチームに入れていただきました。年次が近い3年先輩の三宅正治さん、1年先輩の塩原恒夫さんがいて、理解あるチーフアナのもとでチームに入れていただけたので、ありがたかったですね。学生時代から競馬はまあまあ見ているライトファンではあったので、民放で競馬中継のレギュラーがあるのはフジとテレ東だけでしたから、「門を叩く価値は大いにある」と思いました。
――素人の我々から見ると、競馬は展開が速くてスポーツ実況の中でも特に難しそうな印象があります。
覚えることが多いですね。独特の用語、厩舎の人間関係、血統面…でもそのおかげで今も楽しめるんです。
――青嶋さんの競馬実況は、レース序盤は淡々と冷静に情勢を説明しながら、最終コーナーに差し掛かって徐々にテンションが上り、最後のゴールでは絶叫して名フレーズを残すという、このグラデーションがとても心地良くて、多くの人の記憶に残るレースの一部を構成していると思います。あの“青嶋節”はどのように確立されたのですか?
最初の頃は、今思うとひたすら力任せで美しくない実況だったと思います(笑)。大川和彦さんや堺正幸さんなど、お手本になる素晴らしい師匠のような先輩のもとで仕事をしてきたので、そこで見よう見まねで学んで取り入れるということもやっていましたが、他局のラジオの実況なども聴いて「この人のこういう実況をやってみよう」とこっそり試しては失敗しての繰り返しでしたね。
――どこかで自分流を確立したという瞬間はあったのですか?
「俺のものになった」なんて瞬間はないです。だんだん熟成してきて、気がつけば出来上がってきた感じだと思います。その上で、記憶にも記録にも残るビッグレースに巡り会えた時に、喉や内臓の奥底から言葉が引っ張り出されるという感覚があるような気がします。
――様々な伝説的なレースを実況されてきたと思いますが、特に印象に残るのは何でしょうか?
それは、5時間は語れますよ(笑)。よく周りからも言われるのは、1998年の毎日王冠。“伝説のGII”といわれたレースです。サイレンススズカ、グラスワンダー、エルコンドルパサーという当時のトップホースがGIではなくGIIに集結するという巡り合わせもすごいですし、サイレンススズカが見事な逃げ切りを決めるのですが、あの日の東京競馬場の大歓声は完全にGIでしたね。
――ゴール直後に「どこまで行っても逃げてやる!」という名フレーズが出ました。
ただの雑な叫びです(笑)。でも、サイレンススズカのそれまでのレースぶりや背景を見続けた結果、自然に出てきたのかなと思いますね。
――事前にフレーズを準備されることはないのですか?
ある時期は「この馬が勝ったらこのワードを言おう」と準備していたこともありましたが、私の場合は何か押し付けがましくなってしまって、うまくいきませんでした。
それから10年後の2008年の秋の天皇賞でのウオッカ、ダイワスカーレット、ディープスカイのデッドヒートもすごかったです。写真判定が長くて、すぐに決着がつかずにずっと待つことになったんですよ。最終的には僅差で武豊さんが騎乗していたウオッカが勝ったのですが、内で先行したダイワスカーレットが完全に後退したと思っていたら、差し返す。そこはもうひたすら「ウオッカ!」「ダイワスカーレット!」「ディープスカイ!」と名前を叫んで、ゴールがどうなるのかを視聴者の方と一緒に追いかけるのでいっぱいいっぱいだったと思います。終わった後は本当に喉がカラッカラになって、しばらく黙ってしまったような気がします(笑)
――「大接戦でゴール!」という絶叫が、後に『ウマ娘』でも「大接戦ドゴーン!」というフレーズになりました。
そうやって取り上げていただいて、残るとは思わなかったですね(笑)。後々まで語り継がれる名勝負の実況を担当できたのは、本当に宝物です。でも、あんまりアナウンサーが前に出るのは良くないですから。レースやジョッキー、サラブレッド、それにファンのみなさんが主役なので。
――競馬実況の実績から「走れマキバオー」(96年)でCDデビューもされましたよね。
当時デスクの野間(脩平)さんに「競馬の録音があるから、このスタジオに行ってくれないか」と勤務の指令をもらったので、ナレーション収録だと思って向かったら、レコーディングスタジオでした。そしたら、曲の間の早口実況のところをやることになって、1ミリも歌ってはいないんです(笑)
「走れマキバオー」レコーディングの様子＝左から 青嶋達也アナ、福井謙二アナ(当時)、三宅正治アナ (C)フジテレビ
○サッカー好きが集まって熱を詰め込んだナレーション原稿
――青嶋さんの実況といえば、サッカーのお話も聞かないわけにはいきません。こちらはいつ頃から担当されるようになったのですか?
『NEWSCOM』を4年間担当して終了したのが94年の春で、それまで競馬を担当していたこともあり、「スポーツ実況のアナウンサーとして本格的に頑張らないか?」ということになりました。ボクシングや、まだ地上波でやっていた『プロ野球ニュース』を担当しつつ、当時Jリーグが2年目で大人気だったので、こちらもやってみるかということで、飛び込んでみました。
そうこうするうちに、三浦カズ(知良)さんがセリエAのジェノアCFCに移籍するんです。そこからセリエAの中継実況もやるようになりましたが、ほぼ毎週、大体が日曜の深夜で、競馬実況も続けていたので、昼夜二部興行でしたね。今思うと、よくやっていたと思います(笑)
――セリエAについては、一から勉強という感じでしょうか。
そうですね。インターネットがまだないような頃だったので、『ガゼッタ・デロ・スポルト』というイタリアの新聞を何日か遅れで取り寄せて、みんなで回し読みしていました。それと同時に『セリエAダイジェスト』という番組が始まり、各試合のダイジェストのナレーションを担当させていただくようになるのですが、その中で選手のプレースタイルやキャラクター、チームの置かれているポジション、いろいろな人間臭いキャラクターというのが出てきますよね。そこで、メインの試合以外のハイライトで、いろんなコメントで遊んだりしてキャラクター付けをしながら、選手のことを覚えていった感じでした。
――そこから、また“青嶋節”が生まれました。やはり競馬実況がベースにあったのですか?
ベースになっていたかは分からないですが、あえて情報をなるべく詰め込みたいというのはありましたね。カリカチュアライズというか、本人は絶対言わないだろうけど、勝手に口調を作ってしまって(笑)、怒られない範囲でいろいろ工夫していましたね。
――『プロ野球珍プレー好プレー』の、みのもんたさんのように(笑)
そうですね。今の時代にああいう番組が作れるのか、正直分からないですが、実はちゃんと台本があったんです。スポーツライターとして今も活躍されている加部究さんという方がいらっしゃるのですが、当時から欧州サッカーについても本当に何もかも精通しておられる方でした。だから、編集済みのダイジェスト映像を見ながら一気に情報を盛り込んだ原稿を書き込んでくれる。でも、そのまま読むと尺に入り切らない量なので、映像とのシンクロを考えながら、短くしたり、切ったり、順番を変えたり。さらには、「この人だったらもっと叫んでいいだろう」とか「もっと割り切ったキャラクター付けにしてしまおう」とか、ディレクターはもちろん、技術スタッフもサッカー好きが集まっているので、みんなでああだこうだ言いながら、最終的な原稿に詰め込んでいった感じですね。
――ものすごく熱があるいい現場ですね。
いやもう楽しかったです! だから、『セリエAダイジェスト』は三浦カズさんが日本に戻ってきた後、何年かして一度終了してしまったのですが、その後中田英寿さんがフランスワールドカップで存在感を示して、ペルージャに移籍することがきっかけになって、復活したんです。もう二度とあのナレーションをやることはないだろうと覚悟していたので、これはうれしかったですね。
――青嶋さん自身にもキャラクターが付いて、「マルカトーレ青嶋」とマイクネームも生まれました。
『セリエAダイジェスト』の前身で『デタカルチョ』というトトカルチョ形式でサッカーの試合の勝ち負けを予想する深夜番組があったんですよ。その発展形で、『セリエAダイジェスト』でも、どの選手が得点するかというのを視聴者が予想してハガキで送っていただくというコーナーがあったんです。それで、点を取ったら「マルカトーレ」(※イタリア語で「得点した人」)、取らなかったら「バツカトーレ」(※番組の造語)と呼んでいたのですが、気づいたら画面右下に「ナレーター：マルカトーレ青嶋」と出ていました(笑)
●山形で発見した東京のテレビ局にはない視点
――長くスポーツ実況を中心に活躍されてきましたが、今年4月から山形の系列局・さくらんぼテレビで『Newsイット! やまがた』のキャスターを週3日担当されていますね。
山形には妻が米沢出身というご縁しかないのですが(笑)、行って良かったです。報道部の記者、アナウンサーチームはみんなマルチロール(※複数の役割を担当)で、独自ネタも取ってくる。県内で一番新しく、人員の規模も小さい局なのに、『Newsイット! やまがた』の視聴率は、県内横並びでも老舗の局に次ぐ勢いで、かなり頑張っているんですよ。このチームの中に入って、ポテンシャルを実感しました。むしろこちらが刺激を受けていますね。それと、全国ネットで東京から送られてくる映像を通じて、フジテレビアナウンス部の後輩たちの仕事ぶりを見ると、また発見があります。
――東京のテレビ局では見えないことがあるんですね。
東京から全国ニュースばかりを手がけていると感じられない視点がたくさんあります。さくらんぼの収穫やお米の話題など、自分が担当しているローカルニュースが県内の人にとっていかに大切な情報なのかということを、しみじみ感じています。定年間際でこんなご縁をいただけるとは、うれしいですね。
○子どもの養育費のため…「俺に老後はない」
――そして8月末で、37年勤めたフジテレビを退職されます。60歳以降も在籍する契約の選択肢もあったかと思いますが、なぜ退職を決められたのでしょうか。
新しいチャレンジをするなら60歳で始めたほうがいいかなと。体力的な面も含め、総合的に判断しました。おかげさまで今担当している週3日の『Newsイット! やまがた』と、日曜日の『BSスーパーKEIBA』(BSフジ)、『今夜はナゾトレ』のナレーションは、全て継続でやらせていただけることになったので、本当にありがたいです。
――そこにプラスして、新たなチャレンジということですね。
特に何も決まってはいないのですが、ここ数年は若手に経験値を積んでもらうためにサッカー中継の登板機会が減っていたので、事情やタイミングさえあれば、地上波とは言わないまでも、BS、CS、FODも含め古巣でも、もしお話があればフジテレビ以外でも、お役に立てればと思っています。
――それこそ、ラジオというチャンスもありますよね。
ラジオのオファーは全力募集中です(笑)。まだ何も決まっていないので、不安なことは不安なのですが、新しいチャレンジができるということをプラスに捉えて、次のステップに進んでいきたいと思いますね。
――この決断について、ご家族はどのような反応でしたか?
そんなに難しい話はせずに「父ちゃん頑張って!」という感じですね(笑)。子どもが今中学3年と1年で、これから養育費がかかる年頃なので、それもモチベーションになります。今の奥さんと結婚して、そして子どもを授かった時点で、「俺に老後はない」「最低でも70歳までは働かないと」と腹に決めましたから(笑)
――フジテレビは一連の事案から改革が進み、アナウンサーが所属する組織も「アナウンス室」から「アナウンス局」に改組されました。変革の時を迎えている後輩の皆さんに伝えたいことは何でしょうか?
管理業務により軸足を置いたプレイングマネージャーの立場も長く経験し、いろいろなアナウンサーの涙も、喜びも見てきました。時には彼らの意に沿わない厳しいことを言わなければならない時もありましたし、出来のいいマネージャーではなかったと思います。それに60を過ぎているのに何も成長がない私ですから、本当に大したことは言えないですが、見てくださる視聴者の方、取材対象や自分が実況するアスリート、サラブレッド、その背後にいるいろいろな方たちへのリスペクトを忘れずに、ということですね。その気持ちを持って今を一生懸命やってくれるのがいいと思います。
細かいことは今までも言ってきましたし、離れる人間があんまりごちゃごちゃ言うのもアレですから、まあこんなところですね(笑)
●青嶋達也1965年生まれ、静岡県出身。早稲田大学卒業後、88年にフジテレビジョン入社。競馬やサッカーをはじめとするスポーツ中継の実況のほか、『笑っていいとも!』『FNN NEWSCOM』『セリエAダイジェスト』『THE WEEK』などを担当。8月末で同局を定年退職し、以降も『今夜はナゾトレ』のナレーション(フジテレビ系)、『BSスーパーKEIBA』(BSフジ)、『Newsイット! やまがた』(さくらんぼテレビ)を担当する。