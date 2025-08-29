ゆるキャン△女優「大原優乃」が「“庶民派”SUV」を乗りこなす！ “一番会いたかった”「スズキの本格モデル」どんなクルマ？　

「一番会いたかった！」と語る、スズキ「ジムニーノマド」登場！

グラビアアイドルのほか、コミック原作の「ゆるキャン△」実写版メインキャスト「各務原なでしこ」役で出演するなど女優としても活躍する大原優乃さんが2025年8月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。

大原さんが「一番会いたかった」と語る、スズキ「ジムニーノマド（ジムニー5ドア）」を運転する模様を公開しました。

大原優乃さんが乗った庶民派SUVとは？［Photo：時事通信フォト］

【動画】超カッコイイ！ 「大原優乃」×「“庶民派”SUV」を動画で見る！

ジムニーシリーズは、コンパクトなボディサイズでありながら本格的な悪路走破性を備えるスズキの四輪駆動車として、1970年の初代モデル誕生以来幅広いユーザーから支持されています。

そんなジムニーシリーズから、突如2023年1月にインドの「Auto Expo 2023」にて従来のジムニーを拡大した「ジムニー5ドア」が世界初公開され、大きな話題を集めました。

その後世界各国へ着々と販売地域を拡大し、日本市場では2025年1月30日には「ジムニーノマド」として待望の正式発表が行われました。

発表とともに受注が開始されるやいなや、わずか4日間でおよそ5万台もの注文が殺到し、2025年2月3日には受注停止となるなど、今もなお絶えず注目を集めている1台です。

公開された動画冒頭では、大原さんが「今日は私が今一番会いたかったクルマ」「ジムニー5ドアをご紹介したいと思います」と笑顔で語りはじめます。

「ずっとね、この5ドアに会いたくて」「日本に入って来る前から見てたので」と5ドアモデルを心待ちにしていたと語っており、「一番会いたかったクルマ！」という言葉に、そのワクワク感があふれています。

動画では5ドアモデルのヘッドから紹介。「ジムニーといえばこの四角！」「いやー可愛いですね。」と話す大原さん。

ネットで見ていたのはベージュカラーの5ドアモデルだったそうで、今回のレッドカラーに身を包んだ1台に「赤はまたガラッと雰囲気が違って可愛いですね」とコメント。

「キャンプ場とか海に連れて行くのにも心強いクルマなんですけど、そういった場所でも映えるカラーで可愛いなっていう印象でございます」と紹介しました。

車内の紹介では、「ジムニーならではのコンパクトで無駄がない、窓に開放感がある洗練されている感じが堪らない」と語っています。

またメインの後ろ部分に乗り込むと「かつてのジムニーにはなかった景色でございます」「じゃーん！後部座席がかなり広くなってます！」と、5ドアの広々とした空間に驚く様子。

広々とした前席・後部座席に加え、折りたたみ可能なシートで収納スペースが増える点や、スペアタイヤ付きの荷室の広さなど、使い勝手の良さにも注目していました。

その後動画では大原さんが実際に試乗するシーンも。

「乗っちゃいました」「嬉しいはじめて♪」「5ドアだ♪」と興奮気味の様子でクルマを走らせる大原さん。

運転した感想としては「ハンドルの重さがちょうどよく、ブレーキが緩やかに減速していく感じがいい」と語り、「自分の車のようにしっくりきた」と満足気でした。

助手席の前に手すりがあることやアナログ感のある運転フィーリングにも触れ、オフロード走行用に考えられた構造にもなっていて「運転しやすい」と驚きも見せていました。

動画の最後には「今回はジムニー5ドアを初運転してみました。また運転したいクルマがあったらゆーのちゅーぶで運転したいと思うので待っていてください」と締めくくり、笑顔で動画を終えました。

動画を見たユーザーからは「ショートカットのゆのちゃんとジムニーの組み合わせ最高」「大原さん、ほんと楽しそう！」「優乃さんの車好き、運転好きが溢れてる動画でした！」「優乃ちゃんと赤いジムニー5ドア良い感じです♪」など多くのコメントが寄せられていました。