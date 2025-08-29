「EXILE」のAKIRA（44）が、23日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。中学生以来という“パシリ”をさせられた。

この日は「やわらかいパン巡り」と題して、MCの浜田雅功と大阪の街を巡ってロケ。だが、1軒目を終わった直後に浜田が突然、ジメジメした暑さに「不快指数やな。AKIRA、ちょっとサッパリしたもの食べよう」と企画を“無視”して提案。AKIRAに「行ってこい！」と大声で厳命し、パシリに使った。

ロケバスで待機する浜田のため、AKIRAはアイスやかき氷が食べられる店を商店街で探索。「パシらされるのは中学生ぶりですね」と笑いながらも走り回った。突然の指令でアポなしのため、AKIRAは店に撮影の許可取りまで奮闘した。

店を決めて戻ってきたAKIRAに向かって、浜田は「AKIRAって、EXILE入ってからパシリなんてないよな？」と聞くと、AKIRAは「中学生以来です。ちゃんと大人になってからはないですね」と告白。ガハハハハと大笑いする浜田に向かって、「久々に小走りしました」と笑っていた。