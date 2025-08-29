»°±º´ÆÆÄ¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡º£µ¨½é¾¡Íø¤Î¿¹Í£ÅÍ¤òÉ¾²Á¡¡3HR¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA 5-4 ºå¿À(28Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µÕÅ¾¾¡Íø¤Çºå¿ÀÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿DeNA¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ëº£µ¨½é¤Î1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢5²ó2¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡£¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ë¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¾¯¤·¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2²ó3²ó°Ê¹ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ£ÅÍ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë¡¢¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤½¤·¤Æ6²ó¤Ë¤ÏÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¡¢3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¡ÖÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¸å¡¢(¾¾Èø)¼®²¸¤¬¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾¾ÈøÁª¼ê¤ÏÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Ï¿¹Åê¼ê¤È5²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥¥ê¡¼¥É¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¤Í¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¼é¤ê¤ÎÊý¤Ç¤â(¿¹)Í£ÅÍ¤È¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿ÃÎÌîÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÎÌî¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬µå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤é¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÌö¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£