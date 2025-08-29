¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×BL¥¢¥ï¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç 4Ç¯¼õ¾Þ¤ÎÄ¶¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡ª10/29(¿å)¥¹¥¿¡¼¥È ½Ð±é¼Ô¤Ï¶áÆüÈ¯É½
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡ªBL¥¢¥ï¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç 4Ç¯¼õ¾Þ¤ÎÄ¶¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤¬10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë24:59¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ÊËè½µ¿åÍËÆü24:59¡Á25:29ÊüÁ÷¡Ë
½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸ ¡ß Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©½Ð±é¼Ô¤Ï¶áÆüÈ¯É½¡ª
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤¤¤Ä¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡ª
¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡Ê¤·¤º¤Þ¡Ë¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«Ì«¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤ÏÌ«¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
¤³¤Î°ì·ï¤ò¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤¿Ì«¤ÏÈà¤é¤È¡ÈÀÅ¿¿¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ì«¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅÒ¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀÅ¿¿¤Ë¶á¤Å¤¯Ì«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÅ¿¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢·×²è¤Ï¼¡Âè¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¡½¡½
Íî¤È¤·¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸ ¡ß Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼
ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
¢£¸¶ºî
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä
½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ä¶¡¦¥Ö¥é¥³¥ó¤Ç¥²¥¤¤ÎÌ«¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÃË¡¦ÀÅ¿¿¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Èà¤Î´Å¤ä¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë»ØÀè¤Ëå«¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤Ï²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿Ì«¤Ï¡¢ÀÅ¿¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä!?
¡ÚÆü¥Î¸¶ ½ä ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2016Ç¯¡¢·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡Ø¡ß¡ß¡ß¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡Ù¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
Íâ2017Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ß¡ß¡ß¡Ù¤ò¾å°´¡£
¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥àåç¡Ù¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á¦¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¤Û¤«ÂåÉ½ºî¤ËÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼BL¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥¦¥í¥³¡¢¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÇºÅ»ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡¡óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡¡¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
À©ºî¡¡¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë¡¡
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡¡2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
