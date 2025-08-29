¤¤¤ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤ÇÌö¿Ê£´¶¯¡¡ÅìµþÀª¤ò·âÇË¡ÄÅìËÌÁªÈ´Âç²ñ
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼£Ô£Ö´úÁèÃ¥¡¡Âè£´²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÅìËÌÁªÈ´Âç²ñ¡¡¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¤¤¤ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìËÌÆî¡Ë£´¡½£³À¤ÅÄÃ«Æî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÀ¾¡Ë¡Ê£¸·î£¹Æü¡¦¥è¡¼¥¯¤¤¤ï¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡¤¤¤ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìËÌÆî¡Ë£³¡½£²¹¾¸ÍÀîÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìµþÅì¡Ë¡Ê£±£°Æü¡¦¥è¡¼¥¯¤¤¤ï¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ®ÃæÂÐºö¿å¥«¥Ã¥×¡¡Âè£µ£°²ó´ØÅìÂç²ñ¡×¡ÖÅì¾¦¥Æ¥¯¥Î´úÁèÃ¥¡¡Âè£´²óËÌ³¤Æ»Âç²ñ¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼£Ô£Ö´úÁèÃ¥¡¡Âè£´²óÅìËÌÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦£³Ç¯À¸ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡£ÅìËÌÀª¤ÏËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤ÇÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à½¨¸÷¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìËÌÃæ±û¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¡£ÅìËÌÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤¤¤ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìËÌÆî¡Ë¤¬£´¶¯¡£´ØÅìÂç²ñ¤ÏµÜ¾ëÀçÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÅìËÌÃæ±û¡Ë¤¬£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨
¡¡¤¤¤ï¤¤¬ÅìµþÀª¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¤·£´¶¯Æþ¤ê¡££±²óÀï¤ÎÀ¤ÅÄÃ«ÆîÀï¤Ç¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£²»à°ìÎÝ¤ÇËÌ¶¿¼ç¾¤¬±¦Á°ÂÇ¡£Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤¬Íð¤ì¤ë´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ±Ìî¤¬À¸´Ô¡£Êá¼ê¤¬ËÜÎÝ¤ò¶õ¤±¤¿·ä¤ò¤Ä¤ËÌ¶¿¤âÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¡¦¹¾¸ÍÀîÆîÀï¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¡££´²ó¡¢¾®ÅÄ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éË½Åê¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢È¢ºê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡££²Àï¤È¤âºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÅÏÊÕÍ¦¤Ï¡¢½ÕÀè¤Ï±¦¸ªÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¸µ¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È£²Àï¤Ç£´²ó£±¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎµþÍÕÀï¤Ï£´²ó¤Ë£±£°¼ºÅÀ¤·¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÌ¶¿¼ç¾¤Ï¡Ö£±ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¼é¤êÈ´¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¤¤¤ï¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï¼ç¾
¡¡¢¦£³Ç¯À¸¡¡¢¨ËÌ¶¿¹¬ÂÀ¡¢
ÅÏÊÕÍ¦ÍÛ¡¢ÎÐÀîí÷¡¢Â¼¾åÎ°»Î¡¢¾®ÅÄÌ´æÆ¡¢ÅÏÊÕ¶Áµ±¡¢¹âÌÚÂçÃÚ¡¢³ÑÅÄ·½¸ç¡¢¶âß·ÐÔÌ´¡¢Ä¹ÅÄàèÂÀÏº¡¢ÎëÌÚÍ¤ÏÂ¡¢È¢ºêºéæÆ¡¢Î©¸¶Ä¾Ìï
¡¡¢¦£²Ç¯À¸¡¡º´¡¹ÌÚÍ§Ìé¡¢À±ÌîÍÛµª¡¢²£ÅÄè½¶õ¡¢´äÀõÎ°¿¿¡¢ÌÚÂ¼¿´ÌÀ¡¢ÌÚÅÄßê´õ¡¢¾®ÀîÉöÅÍ¡¢µÈÅÄæ¹¾¡¢µÈÅÄÉ÷²ï¡¢¾¾ËÜÎçÂç¡¢µÜÆâÈô¿¿¡¢¾®ÌîÂº¿¿