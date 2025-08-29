◆熱中対策水カップ 第５０回日本少年野球関東大会 ▽準々決勝 横浜泉中央ボーイズ（神奈川）５―４宮城仙南ボーイズ（東北中央）（８月１０日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）

東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ 第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪 第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪 第４回東北選抜大会」は、いずれも夏の全国大会・選手権大会に出場しないチームで戦う３年生最後の戦い。東北勢は北海道大会で仙台育英学園秀光ボーイズ（東北中央）が準優勝。東北選抜大会では地元のいわきボーイズ（東北南）が４強。関東大会は宮城仙南ボーイズ（東北中央）が８強入りした。

※ ※ ※

１点差での惜敗。泣き崩れるナインに監督代行を務めた武田卓也コーチ（４２）は「１年生大会で優勝して、『最後も優勝で終わろう』と話していた。良くやってくれた」と選手をかばった。

３点を追う７回に萱場の適時打で追い上げ２死一、三塁から四栗が三塁強襲の適時打。「みんなが回してくれた。気持ちで打ちました」。一塁上でガッツポーズしながら泣いていた。

左翼手・佐藤海は守備でビッグプレーを連発。初回２死一、二塁で左前安打をレーザービームで二塁走者をホームで刺すと、６回１死満塁では左飛を好返球でタッチアップした三塁走者を刺した。「（送球の）イメージが出来ていました」。チームを支えた中川主将は「自分を信じてついてきてくれて感謝しています」と嗚咽（おえつ）しながら言葉を振り絞っていた。

【宮城仙南ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※中川隼汰、

川村楓雅、中嶌優太、

菊地俊、八森想太、

遠藤大河、四栗凰雅、

佐藤琥宇、佐藤海年、

早川心、阿部愛斗、

押田怜旺、萓場康太

▽２年生 小山陽斗、立花晟、川村勇気、八森奏太、外川彪雅、笠原心結、山本悠斗、有見悠汰、高橋海翔、小滝作太朗、首藤恒輝、蜂谷悠真