ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の清野桃々姫が活動休止したことを受け、ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが思いをつづった。

ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳとコラボ曲「最ＫＯＯ ＤＥ ＤＡＮＣＥ」と歌うなど以前から交流が深いＫＯＯ。２９日までに更新したインスタグラムで「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ 清野桃々姫ちゃんの休養が発表されました ずっと走り続けて来て休養の決断は勇気が要ることだったでしょう」とつづり、２ショットをアップ。「焦らず無理せず、自分をラクにして休養して下さい、大切な妹分です！」とメッセージを送った。

清野は２６日、自身のブログで「『不安障害』との診断を受け、当面の間活動を休止させていただくこととなりました」と報告。「デビューから今までも何度も何度も自分のメンタルと向き合って、いろんな事をためして活動してきたけど、今年に入ってから、思うように自分をコントロールできないことが増えてしまって、先日改めて病院を受診したところ、このような結果になりました」と明かし、「今のわたしは、ステージに立つこと、公の場で表現すること発信するということが、とても怖くなってしまいました」と告白。それでも「またいつかステージに立つことが楽しいと思いたい。必ず戻ります！ 勝手ながら少し時間をください」とつづっていた。