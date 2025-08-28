iPhone 17の新機能を暗示？ Appleイベントのロゴに触れると体温が伝わる
みんな触れてみて！
iPhone 17シリーズが発表されると見込まれているApple（アップル）のイベントは9月10日午前2時から！ アップルの公式ページには虹色に揺れるイベントロゴも公開されましたね！ いよいよ感が高まるッ！
このロゴ、ブルー・オレンジ・イエローがモヤモヤとしているので、iPhone 17シリーズの新色を表しているの？ とか色々予想されていますが、ここに来て新説。
このロゴに指を置いてみてください。すると…指が触れたところだけ色が赤く変わっていくのです。まるでサーモグラフィカメラ（温度を色で表示するカメラ）のように！
もしかしてこれ、iPhone 17シリーズに「温度」に関する新機能が追加される暗示だったり…します？ 深読みしすぎですかね？
これまでの「温度」に関する噂
iPhone 17の温度に関する噂といえば…あると言えばあります。
冷却システムに「ベイパーチャンバー」を採用説ですね。でも、冷却機能の変更と今回の「触れると温度が可視化される」は直接繋がらない気がするんですよね。
ひょっとしてまだ噂にも流れていない、温度を測定できる新機能が追加されちゃう？
それが便利なのか？ 使うのか？ はさておき（Google Pixelの温度計があって助かったという意見あまり聞かないので…）、9月10日のイベントでの楽しみが増えましたねー。
これまでのiPhone 17シリーズに関する噂は以下より。予習しっかりと！
【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表（8月21日 更新）
