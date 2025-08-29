Ëè·î£²²¯±ß¶á¤¤µð³Û¤Îº¾¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÈÈºá½¸ÃÄ¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×¡ÄºÇ¹â´´Éô¤¬¡Ö¿¿¤Î¹õËë¤ÎÀµÂÎ¡×¤ò¹öÃæ¹ðÇò
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤¿¤à¤í¤¹¤ë¾¯Ç¯¤«¤é¤«¤é¡ÖÎ¢¼Ò²ñ¤Î¥®¥ã¥ó¥°¡×¤Ë
¾®ÅçÃÒ¿®¡Ê¤È¤â¤Î¤Ö¡Ë¡Ê47¡Ë¡£¡Ç22Ç¯¤«¤é¡Ç23Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥£¹°è¶¯Åð»ö·ï¡×ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¤¢¤ë¡£Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÎÌÌ²ñ¼¼¤Ç¸ì¤ë¡£
¾¯Ç¯±¡¤òÂà½ê¤·¤¿¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿»¥ËÚ»Ô¤Î½÷À¤Î²È¤Ëµï¸õ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ä¤ë¤ß¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î¥·¥Î¥®¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£19ºÐ¤Î»þ¤ËÀàÅð»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÆÅÙ¾¯Ç¯±¡¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë¾åµþ¡£Åìµþ¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿½÷À¤Î²È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£
¡í½É¥«¥Î¡í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¥Ò¥â¤Ç¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¡¢»ä¤Ï½÷¤Ë¿©¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Í§¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥«¥é¡¼¥®¥ã¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÇÂç¼ê°Ç¶â¥°¥ë¡¼¥×¤Î£È¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞÎ¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅçÈï¹ð¤¬£È»á¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡íÀ°Íý²°¡í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤ò·×²èÅÝ»º¤µ¤»¤ëº¾µ½¤Î°ì¼ï¤À¡£´ë¶È¤Î·è»»Êó¹ð½ñ¤òÊ´¾þ¤·¡¢ÅÝ»º¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¹õ»ú¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ÆÉÔÀµ¤Ë¸½¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¡¢¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¹â²Á¤Êµ¡³£¤Ê¤É¤òÃæ¹ñ¤ÎÀàÅðÃÄ¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥«¥Í¤òºî¤Ã¤¿¡£
À°Íý²°¤È¤·¤Æ¤ÎÍÇ½¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾®ÅçÈï¹ð¤Ï¡¢£È»á¤«¤éÀ¾ËãÉÛ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â±×¤È¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤Ï¶ì¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¾¯Ç¯±¡»þÂå¤Ë¤Ï´Á»ú¸¡Äê£±µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À°Íý²°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÏÊíµ£²µé¤ò¼èÆÀ¡£¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î»ñ³Ê¤â¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ð£Ã¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º¾µ½¤Ç»È¤¦£É£Ä¤ä½ñÎà¤Îµ¶Â¤¤â°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¤Ç¤¤ë¡£»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½÷¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÂÕ¤±¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡££È¤µ¤ó¤È¤ÏËèÈÕÏ»ËÜÌÚ¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¡¢ËèÌë200Ëü±ß¤¯¤é¤¤Ôú¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡í»Å»ö¡í¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¹ëÍ·¤¹¤ëÆü¡¹¤¬¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ÏÆÍÁ³½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢Æ¨Ë´À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
£È¤µ¤ó¤«¤é¡Ø10Ç¯¤Û¤ÉÅìµþ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÁ°Àþ¤ÇÀ°Íý²°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂçºå¤ØÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡££È¤µ¤ó¤Ëº¨¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅçÈï¹ð¤Ï¸øÈ½¤Ç¡Ö»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤º¾µ½»Õ¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡££È»á¤Î»ØÆî¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚ¾í¤Ï·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Âçºå¤Ç°Ç¥«¥¸¥Î¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï»¥ËÚ¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÅçÈï¹ð¤Ï¡¢29ºÐ¤ÇºÆ¤Ó¾åµþ¡£¥ä¥¯¥¶¤Î½à¹½À®°÷¤È¤Ê¤ê¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÎÇäÇã¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ä¨Ìò£³Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¡¢¼«ÂÄÍî¤ÊÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÎÅê»ñ¤Ç300Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¡£Âß¤·¼ç¤«¤é¡Ö¤«¤±»Ò¤ò¤ä¤Ã¤ÆÊÖ¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾®ÅçÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ç18Ç¯¤Î£··î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Í¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿¡£
º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿òÇÒ¤¹¤ë¡í¥Ü¥¹¡í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¶õ¹Á¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¥Þ¥Ë¥éËÌÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥±¥½¥ó»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¡¢¤½¤³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Èº¾µ½¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬»ä¤Ï¤«¤±»Ò¤È¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µëÎÁ¤¬2¥õ·î´Ö½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸³èÈñ¤¬½µ¤Ë8000±ß¤Û¤É»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤Ï¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá¡¹¤Ë¡í»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤±»Ò¡í¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢·îµë¤¬10Ëü±ß¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤À¸³è¤¬È¾Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÏ¹Ò¤·¤Æ£±½µ´Ö·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¡í¥Ü¥¹¡í¤³¤ÈÅÏÊÕ¤È¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡ØÈ¢¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¹¤¬ÀäÂÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï´Ë¤¯¡¢¥Ü¥¹¤ÏÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ì¤Ä¤ÎÈ¢¤Ë¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¡¢¥Ü¥¹¤Ï¥Ñ¥µ¥¤»Ô¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕÈï¹ð¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ü¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¤«¤±»Ò¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤È²ó¼ýÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ç17Ç¯º¢¡¢¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¥Ü¥¹¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Í¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢Èà¤é¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤ÎÃç´Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶â¼ç¤Ë¥«¥Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¿¥ä¤ÇÆ±Ç¯£¸·î¤ËÈ¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£È¢¤´¤È¥¿¥¤¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë°Ü¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤Î¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¹¤Ï¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£10²¯±ß¤Îµ¶»¥¤òÎ¾ÂØ¤·¤Æ¥«¥Í¤òñÙ¤·¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ·×²è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ü¥¹¤¬»ä¤Î»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢»ä¤Ï¼¡Âè¤Ë¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç18Ç¯12·î¡¢¸å¤Ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤ëº£Â¼Èï¹ð¤Î¡Ø£Ë¡Ê¥¥è¥È¡ËÈ¢¡Ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¾®ÅçÈï¹ð¤¬Êä½õ¡£ÍâÇ¯£··î¤Ë¤ÏÆ£ÅÄÈï¹ð¤¬ÁÈ¿¥¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÈ¢¤ÇËè·î£²²¯±ß¶á¤¤µð³Û¤Îº¾¼è¤ò¹Ô¤¦ÈÈºá½¸ÃÄ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
