中村江里子、夫＆次女とパリ→ミラノ移住へ「色々なことがバタバタと決まり…」 長女＆長男は日本へ「家族の新たなチャレンジ」
パリ在住の元アナウンサー・中村江里子（56）が28日、自身のインスタグラムを更新。9月から、自身、夫、次女の3人でミラノに住むことを報告した。
【写真あり】新たなチャレンジ！中村江里子、夫＆次女とパリ→ミラノ移住へ
中村は、写真を添えて「8月中旬に夫と日帰りでミラノへ。南仏の我が家からミラノは車で片道およそ3時間半。アパートの様子を見に行きました、車に荷物を積み込んで。なぜって？9月から1年、夫、次女そしてわたしの3人はミラノの住人になります!!!!!!色々なことがバタバタと決まり、8月からイタリア語勉強しようと思っていたのに、全くしないままにミラノに入ります」と慌ただしい日々を報告。
続けて「長女と息子は9月から日本です。家族の新たなチャレンジのスタート!!長女、息子が日本とはいえ、距離も時差もある場所に向かうという実感がなく。でも、きっと私達も新たな生活のスタートで寂しがっている時間もないのかも…。その方が良いですよね。YouTubeで移住についてお話ししています。さあ、荷造りしよう。そしてミラノにいらっしゃる皆様、私きっと街中で右往左往しているかもしれません。色々と教えていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
中村は1999年3月にフジテレビを退社。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドワード・バルト氏と結婚後、生活拠点をパリに移している。2004年に長女、2007年に長男、2010年に次女を出産した。
