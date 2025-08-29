“怖いけどかわいい”パグ犬、必死に舌を伸ばす姿に反響「これは可愛すぎる」「目ぇひん剥いてますね笑」
スイカを必死に食べようとする “インパクトありすぎ”な犬の写真がXに投稿され、表示回数41万件超え、1万8000「いいね！」が付く反響があった（28日午後6時時点）。
【写真一覧】「可愛すぎる妖怪」りりちゃんの普段の姿
投稿したのは、3匹のパグとの日常を公開している「れれ」さん（@lele_kko）。「スイカを食べてると現れる妖怪」というコメントとともに、りりちゃん（メス・3歳）が目を大きく開いた“必死の形相”で、差し出されたスイカに舌を伸ばしている姿を紹介した。
飼い主は、「スイカを3匹に分け与えていて、（りりちゃんは）最初、お座りして待っていたのですが、我慢できず飼い主の椅子の後ろに飛び乗り身を乗り出して必死に貰おうとしていました」と、当時の状況を説明。りりちゃんについて「スイカに限らずフルーツが大好きです。バナナは年に1回 ほど飼い主の目をかいくぐり盗み食いしています…」と明かしている。
衝撃的な瞬間をとらえた写真に、ユーザーからは「これは可愛すぎる妖怪」「怖くてかわいいパグ」「どういう状況なんだろう」「目ぇひん剥いてますね笑」などのコメントが多く寄せられた。
