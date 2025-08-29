首位・阪神に連敗を喫していたベイスターズ。状態の上がらないチームを救ったのは、横須賀から合流してきた褐色の戦士たちだった。

先発の森唯斗は初回、佐藤輝明に特大弾を許したが、5回まで1点のリードを保ち後続にバトンを渡す熱投を披露。6回にはスタメンで起用された知野直人がレフトスタンドへ豪快に叩き込み、貴重な2点を追加した。最後は1点差まで詰められたものの、なんとか逃げ切りに成功。この日登録された2人の活躍が光り、5-4でスイープを逃れた。

ヒーローにもなった知野は「練習のやり方、試合の入り方から変わったと思います。即スタメンで結果を出せたことが一番変われたところだと思います」と一発で答えを出せた秘訣を告白。続けて「本当に頑張ってきてよかった。この声援を聞いたのも久しぶりだったので、嬉しかったですね」と久々の一軍の舞台を噛み締め「初めての光景だったので、最高でした」と初のお立ち台の味を堪能していた。

三浦監督も森唯斗に「気合を入れながらの気迫の投球で、自分をしっかりとコントロールできていたと思います」と頷き、知野にも「緊張感のある中でのホームランは大きかったですね。その前の変化球をしっかりと見極めながら最後はストレートを決めてくれました」と高評価を与えた。

この日は松尾汐恩を含め、直近ファームで汗を流していた3人がお立ち台に立つ偶然もあり「みんな一軍で投げたい、打ちたいというのは当然ある中で、やってきたことを出せたってことは、本人たちも自信つけてもらっていいと思います」と喜びを表現した指揮官。今までファームで爪を研いでいた戦力の台頭は、終盤戦に向け大きな意味を持つ。

取材・文・写真：萩原孝弘