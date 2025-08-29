

串カツ田中では、マニュアルに頼らず「自分で考えるアルバイト」を育成している（写真提供：串カツ田中）

【画像】まるでJリーグ！ 顧客満足度を競い合う「社内リーグ」がガチすぎた

先日串カツ田中で、筆者はこんな光景を目撃した。

小学生の息子がソフトアイス作りの際、カップかコーンかで迷っていると、20代前半の女性アルバイトスタッフが「じゃあ両方ね！」と、カップのソフトクリームにコーンをトッピングする方法を提案してくれた。さらに、彼女が「アイス作りに挑戦します！」と大声で宣言すると、カウンターの他のスタッフが口々に「がんばれ！」と声援を送ってくれたのだ。



スタッフの「がんばれ」という声援を受けつつ、ソフトアイス作りに挑戦する息子（筆者撮影）

これらの対応は、マニュアルには載っていない。

そのスタッフに後で話を聞くと、「お客様が笑顔になることを考えて行動しているだけです」と答えた。入店わずか3カ月のアルバイトが、まるでベテラン社員のような意識で働いている。これが、串カツ田中の強さの秘密だ。

前編で紹介した「全面禁煙化」による劇的な業績回復。しかし、それだけでは年商200億円企業（※今期の予想）にはなれなかった。真の成功要因は、「自分で考えるスタッフ」を育成する独自の人事制度にあったのだ。

「マニュアル依存」からの脱却

多くの飲食店チェーンでは、「マニュアル通りの接客」が重視される。標準化により品質を保ち、アルバイトでも一定のサービスを提供できるからだ。

しかし串カツ田中は、この業界常識を根本から覆した。

ごく基本的なルールはあるが、「こういった形で接客をしなさい」「この場合はこうしましょう」と具体的に決めていることはない。身だしなみの自由度も高く、飲食業としての清潔感があれば、ヒゲや染髪、ピアスなどもOKだ。

株式会社串カツ田中ホールディングス・代表取締役社長CEOの坂本壽男氏は、この方針の背景をこう説明する。

「その地域にあったお客様への接し方を、一人ひとりが自発的に考えて行うからこそ、居心地のいい雰囲気を作り出せると考えています」（坂本氏）

マニュアル通りの対応なら、早晩AIに代替される。人間にしかできない「創意工夫」「感情的つながり」「臨機応変な判断」こそが、持続的競争優位の源泉なのだ。



客へのサービスは、スタッフ一人ひとりが自発的に考えたものだ（写真提供：串カツ田中）

「自分で考える」を可能にする仕組み

では、どうやって社員やアルバイトに「自分で考える」ことを促すのか。答えは、徹底的に設計された人事制度にある。

最も重要視されているのは、モチベーションの向上と離職率の低下。そのために同社が構築したのが、以下の3つの人事システムだ。

2.串カツ検定：技術向上とインセンティブの連動

3.リファラル採用：内部からの人材発掘システム

これらが組み合わさることで、「マニュアルを超えた接客」が自然発生的に生まれる組織文化が構築されている。順番に見ていこう。

「KTリーグ」は、全店約330店舗が参加して「顧客満足度を競い合う」社内リーグだ。特徴的なのは、全店舗を成績に応じて「KT1」「KT2」「KT3」の3段階に分割していること。

「リーグ設立前は、ランキング上位の店舗を称賛する場合、どうしても上位店舗が固定してしまっていました。それだと、下位の店舗は『上にはいけない』と負け癖のようなものがついてしまう。3部リーグ制にすることで、それぞれのリーグの店舗の上位を称賛できるため、承認欲求を高めることができるようになったのです」（坂本氏）

また、リーグは半年ごとに前半・後半に分けられ、成績に応じて入れ替えられる。 リーグ内で好成績を収めた店舗は上位リーグに昇格し、より上のリーグや順位に挑戦する。

残念ながら降格してしまった店舗も、再び上位リーグ昇格に向けて戦略を立て、一丸となってがんばれる制度になっている。



KTリーグで優勝して喜ぶ「京王永山店」のスタッフたち（写真提供：串カツ田中）

スポンサー制度が生んだ「応援される喜び」

さらに革新的なのが「スポンサー制度」だ。KTリーグの理念に賛同した企業がスポンサーとなり、店舗のユニフォームやポスターにロゴを掲載できるシステムである。

「自分たちを応援してくれる存在がいる」ことが責任感を生み、従業員の働きがい向上につながっているのだ。まるでプロスポーツのような仕組みを、アルバイト中心の飲食店に導入している。

「KTリーグは単なる競争イベントではありません。スタッフの成長とお客様の笑顔を両立させるために欠かせない制度です」と坂本社長は強調する。



スポンサーロゴの入ったユニフォームのイメージ（写真提供：串カツ田中）

2.串カツ検定

主役である串カツのクオリティ維持と向上を目的とした制度もある。その名も「串カツ検定」だ。3級から最高師範まで6段階の階級があり、合格すれば階級に応じて賞金3000円から「毎月3万円の月給手当プラス」までのインセンティブがある。



串カツ検定に挑戦中のスタッフ（写真提供：串カツ田中）

社員だけでなくアルバイトも検定を受けられ、階級に応じて時給がプラスになる。

この制度の真の狙いは金銭的インセンティブではない。「串カツを極め 一人でも多くの笑顔を生む」という企業理念を体現するためと、「技術向上への誇り」「成長実感」を提供することだ。



「串カツ検定」の審査の様子（写真提供：串カツ田中）

多角的なモチベーション設計

ほかにも、アルバイトのモチベーション向上のための制度は用意されている。

たとえば、「PA（パート・アルバイト）評価制度」。適正テストを経てレギュラー、ブロンズ、シルバー、ゴールドとランクが上がり、それに応じて時給が上がる。また、客が食事中、「このスタッフを応援したいな」と感じたアルバイトに、スマートフォンで投げ銭（エール）が出来るユニークな制度もある。

さらには、串カツ田中が認めた接客の達人を「看板スタッフ」にする制度もある。各店から推薦されたアルバイトスタッフが、書類審査や普段の営業状態の確認、勉強会を経て審査され、最終的に数名が「看板スタッフ」と認定されるというものだ。選ばれたスタッフには認定証と、看板スタッフ専用のユニフォームが贈られる。

これらの制度に共通するのは、「承認欲求」を多角的に満たす設計だ。

金銭的報酬だけでなく、同僚からの称賛、顧客からの直接評価、会社からの公式認定など、さまざまな角度から「認められる喜び」を提供している。



「看板スタッフ」だけが着ることを許されたユニフォーム（写真提供：串カツ田中）

3.リファラル採用

人材獲得においても、串カツ田中は独自の手法を取る。それが「リファラル採用」だ。ただし、一般的なリファラル採用（社員の紹介による採用）とは異なる。

串カツ田中の場合、シルバーやゴールドランクのスタッフ、看板スタッフ、エリアマネージャーが推薦するアルバイトに対して正社員化を促すシステムだ。

部長と食事の席を囲む「部長飯」や、アルバイト向けの合宿を経て、採用プロジェクトチームとアルバイトスタッフが打ち解け、スカウトしやすい環境づくりがされている。

スカウトした人材については1次面接を省いていきなり最終面接に進むことが可能となっており、内定率は非常に高い。



アルバイト合宿で研修に参加するアルバイトスタッフ（写真提供：串カツ田中）

晴れて社員登用となれば、アルバイト時代の経験も給与に反映される。さらに重要なのは、対象のアルバイトスタッフは自分の知っているエリアや働いていた店舗に配属してもらえるという点だ。

これにより、新入社員でありながら「即戦力」として働くことが可能となる。環境への適応期間が不要で、初日から十分にパフォーマンスを発揮できるのだ。実際、20代前半で入社数カ月のうちに店長になったスタッフもいる。

採用から育成、モチベーションの向上、さらにチームとしての一体感の醸成まで、微に入り細を穿つ人事制度。その取り組みが、「自分で考える」スタッフを育んでいるのだ。

劇的な業績回復の真の要因

串カツ田中の業績推移を改めて見てみよう。





禁煙化した年には20%だったファミリー客は今、全体の34%を占めるまでになった。これは禁煙化だけでは実現できない数字だ。「自分で考えるスタッフ」による質の高い接客があってこそ、リピート率向上が実現している。

客層の変化は、収益性にも好影響を与えているという。

「土日はファミリー客が7割を占めており、効率よく稼げています。平日の売り上げを1とすると、金土が約2倍、日曜が1.5倍です」

ファミリー需要を確実に捉えることで、高収益構造を構築しているのだ。

とはいえ、多くの居酒屋が禁煙となった現在では、最も多い客層は30〜40代のビジネスマンだ。

今後狙っていきたい客層を問うと、「客層にこだわらず、来ていただけたお客様皆様にきちんとしたサービスをしていきたい。ファミリーに特化するわけでもなく、全方位でやっていきます」と前置きしたうえで、「強いてターゲットとして言うならば、飲酒習慣の少ない20代が弱いので、もう少し増やしていきたい」と答えた。



串カツ田中の串カツは、30〜40代のビジネスマンやファミリー層から高い支持を集めている（写真提供：串カツ田中）

見えた1000店舗への道筋

若年層獲得策として、今年4月から「無限ニンニクホルモン串」というメニューも発売した。特製のニンニク醤油だれに漬け込んだ牛ホルモンの串カツで、ボリュームは通常の串カツよりも小ぶりだが、1本55円（以下すべて税込み）とかなりリーズナブルだ。

その反響で20代や1人客が少しずつ増えている。一方、18時までに入店すると一杯99円でサワーやハイボールが飲める「ハッピーアワー」には、高齢客が多く訪れている。



1本55円と破格の「無限ニンニクホルモン串」（写真提供：串カツ田中）

客層が広いということは、出店場所の候補も広いということだ。もともと店舗の多い住宅街はもちろん、駅前にも、ショッピングモールにも出店できる。「だから目標の1000店舗を目指せる可能性は十分ある」と強い口調で坂本社長は言い切った。

2025年11月期の出店計画は直営30店舗、FC15店舗。退店予定11店舗を差し引くと34店舗が増加予定だ。

「特にショッピングモールはファミリー層に人気で、出す店出す店、非常に好調なので増やしていきたい。禁煙化から7年をかけてファミリーのお客様の心を掴んだからこそ、ショッピングセンターにも躊躇なく出せるようになりました」（坂本氏）



2025年7月にショッピングモール「プレナ幕張」にオープンした店舗（写真提供：串カツ田中）

出店場所の選定基準は、驚くことに、「串カツ田中の店舗が近くにないこと」だけだという。他の串カツチェーンは観光客が中心となっており、バッティングしないというのがその理由だ。「乗降客数4万〜5万人に1店舗」を基準に出店している。

「和歌山と鳥取県にまだ出店できていないので、そこが出せると47都道府県制覇できます。まだまだ地方に出し切れてないので、東北、九州、四国、中国地方など、さまざまなエリアに出店していきたいですね」（坂本氏）



息子が注文した串カツ。「大人と同じように串を選んでオーダーできる」ことも子供に人気の理由だ（筆者撮影）

その地域の子供たちも、いつか筆者の息子のように「ディズニーランドより串カツ田中に行きたい」とねだる日が来るのかもしれない。

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）