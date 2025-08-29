この先も全国的な高温傾向が続くでしょう。特に9月上旬は厳しい残暑の日がありそうです。全国的に晴れる日が多いものの、爽やかで快適な秋晴れとなるのは、西日本や東日本で9月中旬以降の見込みです。東北太平洋側・関東甲信・東海では、例年より降水量が少なくなる可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本日本海側では、この先9月5日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。北日本太平洋側では、この先9月12日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】8月30日から9月12日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。9月13日から9月26日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北日本海側では「ほぼ平年並み」の見込みです。東北太平洋側では「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北では「平年より多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/30〜9/29

札幌 20.1℃〜25.6℃

青森 21.9℃〜27.0℃

仙台 22.7℃〜27.2℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北陸では、この先9月5日頃にかけてと、9月13日から26日頃にかけては、例年より晴れる日が多い見込みです。関東甲信・東海では、この先9月12日頃にかけて、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】8月30日から9月12日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。9月13日から9月26日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北陸は「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海は「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/30〜9/29

新潟 23.8℃〜29.4℃

東京 24.8℃〜30.2℃

名古屋 26.4℃〜32.0℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】西日本では、9月13日から26日頃にかけて、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】8月30日から9月12日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。9月13日から9月26日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並みか多い」でしょう。九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/30〜9/29

大阪 26.8℃〜32.4℃

広島 26.7℃〜31.6℃

高知 27.6℃〜31.4℃

福岡 26.4℃〜31.0℃

鹿児島 28.4℃〜32.0℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】奄美・沖縄では、例年同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】8月30日から9月12日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。9月13日から9月26日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日、最高気温平年値】

8/30〜9/29

名瀬 29.1℃〜31.6℃

那覇 29.8℃〜31.5℃

■1か月予報（8月30日から9月29日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本：10％・10％・80％

東日本：10％・10％・80％

西日本：10％・10％・80％

奄美・沖縄：10％・10％・80％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：20％・40％・40％

北日本（太平洋側）：40％・30％・30％

東日本（日本海側）：40％・30％・30％

東日本（太平洋側）：40％・40％・20％

西日本（日本海側）：40％・30％・30％

西日本（太平洋側）：40％・30％・30％

奄美・沖縄：30％・40％・30％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：20％・40％・40％

北日本（太平洋側）：20％・40％・40％

東日本（日本海側）：20％・30％・50％

東日本（太平洋側）：20％・30％・50％

西日本（日本海側）：20％・40％・40％

西日本（太平洋側）：20％・40％・40％

奄美・沖縄：30％・30％・40％

（参考：気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）