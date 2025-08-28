「痛くない血便」は大腸がんかも… 放置NG“命に関わる便”の見分け方【医師解説】

便の色は私たちの健康状態を反映しており、時に深刻な病気のサインということもあります。鮮やかな赤色や黒い便はもちろんのこと、健康的な便の色でも、肉眼ではわからない微量の出血が隠れている可能性も否定できません。今回は、知っておきたい血便の基礎知識について、「かわぐち内科・内視鏡クリニック」の川口先生に解説していただきました。

監修医師：

川口 佑輔（かわぐち内科・内視鏡クリニック）

北里大学医学部卒業。その後、北里大学病院消化器内科、北里大学メディカルセンター、永寿総合病院などで経験を積む。2022年、東京都台東区に「かわぐち内科・内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本消化器病学会、日本胆道学会の各会員。

編集部

ストレスで血便が出ることはありますか？

川口先生

潰瘍性大腸炎などはストレスで増悪して血便が出ることもあるので、無関係とは言えません。しかし、「じつはストレスが血便の直接的な原因になることはない」と考えられています。便潜血検査が陽性になったら「最近ストレスが多かった」と放置せず、病気の早期発見のためにもさらなる検査を受けることをおすすめします。

編集部

痛みのない血便は心配ありませんか？

川口先生

痛みを伴わない血便でも、何らかの病気が隠れている可能性があります。例えば、大腸の壁のくぼみにある血管が切れて出血する「大腸憩室出血」は、痛みのない血便が特徴的な症状です。ほかには、大腸がんの場合も、初期は痛みがなく血便のみというケースが多くあります。初期症状がほとんどない病気は多くあるため、やはり放置せず検査を受けてください。

編集部

血便プラス痛みの有無などで、疾患名がある程度絞られるのですか？

川口先生

はい。ほかにも、下痢のような血便に、腹痛と発熱があれば感染性大腸炎が疑われます。血便と痛みの有無、腹痛の有無、発熱の有無、そして症状の継続状況で、ある程度特定される大腸の疾患は多いですね。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

川口先生

便の色や性状の変化で来院する患者さんは多くいらっしゃいます。ほんの少しの変化が、病気の最初の症状かもしれません。そして、その変化を見逃すことで、数年後に重篤な状態で病気が見るかる可能性があります。検査をして何もなければ安心にもつながるので、便の色や性状で気になることがあれば、ぜひお気軽に受診いただけたらと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜お尻から血が出たら「大腸がん」のサイン!? 血便の原因や考えられる病気とは【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。