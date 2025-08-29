◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は予選ラウンドが終了し、29日から決勝ラウンドの戦いが始まります。

トーナメント形式で行われる決勝ラウンドには、予選ラウンドの各プール上位2か国が進出し計16か国によって争われます。プールHを1位で通過した日本(FIVBランク5位)は、1回戦ではプールAを2位通過した開催国タイ(同18位)と29日に戦います。

タイとの過去の対戦成績は51勝9敗と、日本が大きく勝ち越し。直近の対戦となった6月のネーションズリーグ予選ラウンドでは、第1セットと第2セットを立て続けに奪われるも、フルセットの末に日本が辛くも勝利しています。今回の試合はタイで行われるため、地元チームへの声援による後押しが日本にどう働くかも懸念されます。

日本はこの大会のメダル獲得は、4大会前の2010年大会での3位が最後。15年ぶりの表彰台を目指す戦いへ、まず最初の壁を越えられるか注目されます。

【決勝ラウンド1回戦カード】◇29日オランダ − セルビア日本 − タイ◇30日イタリア − ドイツポーランド − ベルギー◇31日ブラジル − ドミニカ共和国中国 − フランス◇9月1日アメリカ − カナダトルコ − スロベニア