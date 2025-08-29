◇ラグビーパシフィックネーションズカップ2025プールB 日本代表-カナダ代表(30日、ユアテックスタジアム仙台)

ラグビー日本代表は28日、30日に初戦を迎える日本代表の登録メンバーを発表しました。

ロックのワーナー・ディアンズ選手がゲームキャプテンを務め、ハーフ団は藤原忍選手と李承信選手。センターのディラン・ライリー選手が最多の30キャップとなっています。

今大会は7月の代表戦でも主将を務めたリーチ マイケル選手が招集されず不在となっています。

◆カナダ戦の日本代表試合登録メンバー

【FW】

1木村 星南(東芝ブレイブルーパス東京)

2江良 颯(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)

3竹内 柊平(東京サントリーサンゴリアス)

4ワイサケ・ララトゥブア(コベルコ神戸スティーラーズ)

5ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京)

6ベン・ガンター(埼玉パナソニックワイルドナイツ)

7下川 甲嗣(東京サントリーサンゴリアス)

8ファカタヴァ アマト(リコーブラックラムズ東京)

【BK】

9藤原 忍(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)

10李 承信(コベルコ神戸スティーラーズ)

11マロ・ツイタマ(静岡ブルーレヴズ)

12チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ)

13ディラン・ライリー(埼玉パナソニックワイルドナイツ)

14石田 吉平(横浜キヤノンイーグルス)

15サム・グリーン(静岡ブルーレヴズ)

【リザーブ】16佐藤 健次(埼玉パナソニックワイルドナイツ)17小林 賢太(東京サントリーサンゴリアス)18為房 慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)19ティエナン・コストリー(コベルコ神戸スティーラーズ)20マキシ・ファウルア(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)21福田 健太(東京サントリーサンゴリアス)22広瀬 雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)23長田 智希(埼玉パナソニックワイルドナイツ)