【一覧】ラグビー日本代表がPNCカナダ戦の登録メンバー発表 ワーナー・ディアンズがキャプテン
◇ラグビーパシフィックネーションズカップ2025プールB 日本代表-カナダ代表(30日、ユアテックスタジアム仙台)
ラグビー日本代表は28日、30日に初戦を迎える日本代表の登録メンバーを発表しました。
ロックのワーナー・ディアンズ選手がゲームキャプテンを務め、ハーフ団は藤原忍選手と李承信選手。センターのディラン・ライリー選手が最多の30キャップとなっています。
今大会は7月の代表戦でも主将を務めたリーチ マイケル選手が招集されず不在となっています。
◆カナダ戦の日本代表試合登録メンバー
【FW】
1木村 星南(東芝ブレイブルーパス東京)
2江良 颯(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
3竹内 柊平(東京サントリーサンゴリアス)
4ワイサケ・ララトゥブア(コベルコ神戸スティーラーズ)
5ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京)
6ベン・ガンター(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
7下川 甲嗣(東京サントリーサンゴリアス)
8ファカタヴァ アマト(リコーブラックラムズ東京)
【BK】
9藤原 忍(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
10李 承信(コベルコ神戸スティーラーズ)
11マロ・ツイタマ(静岡ブルーレヴズ)
12チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ)
13ディラン・ライリー(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
14石田 吉平(横浜キヤノンイーグルス)
15サム・グリーン(静岡ブルーレヴズ)
16佐藤 健次(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
17小林 賢太(東京サントリーサンゴリアス)
18為房 慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
19ティエナン・コストリー(コベルコ神戸スティーラーズ)
20マキシ・ファウルア(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
21福田 健太(東京サントリーサンゴリアス)
22広瀬 雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
23長田 智希(埼玉パナソニックワイルドナイツ)