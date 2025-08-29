◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 阪神(28日、横浜スタジアム)

この日今季1軍初登板を果たした森唯斗投手。5回2失点の投球で、先発として2年ぶりの勝利を挙げました。

試合前に1軍登録され、今季初登板初先発となったこの日、初回に佐藤輝明選手に2ランホームランを打たれて先制を許しましたが、直後の2回に森投手をリードする松尾汐恩選手が同点の2ランホームランを放ち、試合は振り出しに。

援護をもらった森投手は3回と4回を三者凡退に抑えて、反撃のリズムを作ると、4回裏にオースティン選手が勝ち越しのホームラン。森投手は5回も三者凡退に抑えて、降板となりましたが、勢いに乗ったDeNAは6回に知野直人選手が貴重な2ランホームランを放ち、阪神を突き放しました。

ヒーローインタビューで「思うことはいっぱいありますけど、とにかく楽しもうと思ってマウンドに上がりました。立ち上がりどうなることやらと思いましたけど、(松尾)汐恩がしっかりリードしてくれたので、それにしっかり乗っていけました」と投球を振り返った森投手。

最後に「家族はもちろんですけど、今日、オヤジが諸用で来られていないので、(父に向けて)やったよー！！」と大きな声で感謝の気持ちを伝えました。