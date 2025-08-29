Perfume、今夜放送の『Mステ』で2011年のヒット曲「レーザービーム」を14年ぶりに披露！1年ぶりにBABYMETALも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月29日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送。オンエアを前に出演アーティストから意気込みコメントが届いた。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

THE YELLOW MONKEY「CAT CITY」

Travis Japan「Tokyo Crazy Night」

Perfume「巡ループ」「レーザービーム」

PiKi

BABYMETAL「from me to u（feat. Poppy）」

真心ブラザーズ「サマーヌード」

LiSA「残酷な夜に輝け」

※アーティスト名五十音順

■“信じられないほど仰け反るダンス”にあ～ちゃん決意の宣言！「今日の角度が私たちの気合い」

結成25周年、デビュー20周年のPerfumeが登場。話題のドラマ主題歌「巡ループ」と、2011年の大ヒット曲「レーザービーム」を14年ぶりにパフォーマンスする。

「レーザービーム」について、「当時、ダサとcoolのいい塩梅を探るのに尽力したのを覚えてます（笑）！少女時代がかっこいい、と言ってくれたからオールオッケーと思ってました」とあ～ちゃん。のっちも「2011年、Mステでも歌わせていただきました。黒の衣装が大人っぽくて気に入っていた記憶があります」と当時を懐かしく振り返った。

また、振り付けについてあ～ちゃんは「“ストレイト～♪”の“ッス”の部分で、信じられないほど仰け反るダンスです！ 2011年からずっと歌っていますが、今は当時より仰け反りの角度が甘くなっていってる気がします。自分に厳しく、今日の仰け反りの角度が、私たちの気合いだと受け取ってください」と意気込んだ。かしゆかは「タイトルと野球（イチロー）のレーザービームをかけた、ボールを投げるような振り付けにご注目ください」とコメントした。

■LiSAは劇場版『鬼滅の刃』の主題歌披露！「皆さんを送り出すような気持ちで」

LiSAは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。

これまでも『鬼滅の刃』シリーズの音楽を手掛けてきた梶浦由記が書き下ろした同曲についてLiSAは「A、Bメロのダークな印象、サビでは開けていく、様々な顔を持つ楽曲」と語り、「様々な想いを背負い前へ進む皆さんを送り出すような気持ちで歌います」と意気込みを明かした。

他にも、THE YELLOW MONKEYがTVアニメ主題歌「CAT CITY」をテレビ初披露。

Travis Japanは松倉海斗主演ドラマ主題歌の「Tokyo Crazy Night」をパフォーマンスする。

FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花の新ユニット、PiKiが初登場。新曲を初披露する。

そしてBABYMETALはPoppyのコラボソング「from me to u (feat. Poppy)」で約1年ぶりにMステ登場。

真心ブラザーズが6年ぶりにMステで披露する1995年リリースの夏の名曲「サマーヌード」にも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

08/29（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

