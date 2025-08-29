カラスに襲われていた子猫が保護され元気になっていく様子がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は9万回を超え「カラス怖かったね。運が本当に良かった。幸せになるのよ」「保護してくださりありがとうございます」「カラス三羽に狙われ助かった強運の君は奇跡の子」といったコメントが集まっています。

3羽のカラスに襲われていた子猫

ある日、1匹の子猫が3羽のカラスに襲われ池の中に逃げ込みました。車を運転中にその状況を目撃した方が子猫を救出してくれたそうです。保護主さんは子猫を動物病院に連れて行ってくれたのだそう。その後、縁あって投稿者さんが子猫を預かることになったそうです。

ごはんを食べず眠り続ける

病院で子猫は点滴をしてもらいましたが、フードを食べず、ひたすら眠り続けていたため、投稿者さんは心配したそうです。眠りから覚めた子猫は、低体温や猫風邪で体が衰弱していることや、カラスに襲われたショックなどで足元がふらついていたのだそう。

体調が心配な子猫ですが、翌日になるとウェットフードを食べ、数日後にはドライフードも食べられるようになったそうです。たくさん食べてくれるようになり一安心ですね。

元気いっぱい！

保護から5日も経たないうちに子猫は元気になり、同じ保護猫のお兄ちゃん猫に突進してじゃれて遊ぶようになったのだそう。子猫は「福」くんと名前をつけてもらい、今は同じ月齢の保護子猫と過ごしながらずっとのお家を待っているそうです。

投稿には「優しい方々に助けられ命が繋がってこの子はラッキーです！強運の持ち主かも知れません」「良い里親さんが見つかりますように」「力強くなりましたね！ちゃんとご飯もりもり食べてるし、もう安心して生きていける」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「工藤 さおり」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「工藤 さおり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。